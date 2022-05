La décision est tombée plus vite que prévue. Après quelques saisons dans un rôle d'assistant au Club de Bruges, l'ancien joueur des Blauw en Zwart va enfiler le costume d'entraîneur principal.

Le FC Bruges a annoncé le successeur d'Alfred Schreuder sur son banc. Il s'agit de son désormais ancien assistant Carl Hoefkens. Il sera épaulé dans sa nouvelle mission par Rik de Mil, qui avait déjà dirigé les Blauw en Zwart en Europa League la saison dernière en raison de nombreux cas de covid dans le staff de l'équipe première et de Paul Okon, Soulier d'or en 1995 alors qu'il évoluait dans le Venise du Nord.

Formé avec le Lierse avec lequel il fut champion de Belgique devant le FC Bruges en 1997 et où il a remporté une Coupe de Belgique contre le Standard en 1999, Carl Hoefkens a disputé 129 matches avec les Palletierset a aussi remporté deux Supercoupes de Belgique.

Après cela, il est parti à Lommel et Westerlo avant d'endosser le maillot du Beerschot entre 2003 et 2005. Lors de sa dernière saison au Kiel, il a remporté la Coupe de Belgique.

Après cela, il a traversé la Manche avec deux expériences à Stoke City (2005-07) et West Bromwich Albion (2007 à 2009). Avec les Baggies, il disputera d'ailleurs sa deuxième saison en Premier League où il prendra part à seulement dix rencontres.

Après cette éxpérience anglaise, il revient en Belgique où il signe au FC Bruges. Sous le maillot des Blauw en Zwart ne remporte aucun titre en quatre saisons et une petite centaine de matches. En 2013, il revient au sein de son club formateur, le Lierse, avant de terminer sa carrière avec deux brèves expériences à Ostende et à Manchester 62, à Malte.Il a aussi porté le maillot des Diables rouges à 22 reprises entre 1999 et 2011.

Après sa carrière, il fut d'abord scout à knokke avant d'être recruté par le FC Bruges en 2018 pour prendre en charge les équipes de jeunes. Lors de l'arrivée de Philippe Clément, il est promu au sein du staff de l'équipe première. Le voici désormais dans le costume du coach principal pour sa première expérience au niveau professionnel.

