Carl Hoefkens a entamé sa première expérience en tant qu'entraîneur principal sur le banc du FC Bruges. Le Krant van West-Vlaanderen l'a confronté à des citations de certains de ses collègues entraîneurs pour mieux connaître et comprendre le fonctionnement du T1 des Blauw en Zwart.

1) "Chaque fois que des entraîneurs étrangers arrivent dans notre championnat, la presse m'appelle et chaque fois je répète la même chose : rappelez-moi à la fin de la saison. Avec satisfaction, je constate alors souvent que ce sont les entraîneurs belges qui ont le mieux réussi". (Kris Van Der Haegen)

CARL HOEFKENS : "Oui, certains analystes se sont demandés si ma nomination en tant qu'entraîneur principal n'était pas trop précoce. Et maintenant, tout le monde me demande : "depuis quand avez-vous l'ambition de devenir entraîneur principal ?" Et je n'ai pas de réponse à cette question. C'est arrivé naturellement, étape par étape. Après ma carrière de joueur, j'en avais un peu marre du football et nous avons déménagé en Espagne (Hoefkens y a été entraîneur de Crossfit pendant un moment et a même rejoint un club de Gibraltar, mais il n'y a pas joué un seul match, ndlr). Mais au bout d'un moment, le football m'a manqué et nous sommes revenus au pays. La suite, vous la connaissez : d'abord au Club, entraîneur de jeunes et coordinateur de la jeunesse brugeoise, ce qui m'a procuré beaucoup de satisfaction. Ensuite, je suis devenu T2 et j'ai gardé le lien avec les jeunes. Et toujours avec cette mentalité brugeoise : pas de sueur, pas de gloire (No Sweat, no Glory, le slogan du Club dans sa version originale). Ensuite, la possibilité de devenir entraîneur principal était devenue une étape naturelle. Gert Verheyen a demandé un jour si les joueurs me verraient comme Kareltje ou comme Hoefkens ? Pour moi, ce n'est pas un problème. Je n'en ai jamais parlé avec les joueurs. Parce qu'ils n'ont pas parlé de moi quand j'étais assistant non plus. Du moins, je pense... (rires). La seule grande différence désormais est que je dois prendre les décisions moi-même, mais à part cela, je suis toujours le même et je travaille toujours de la même manière. Je m'attaque aux joueurs qui ne sont pas à la hauteur comme je le faisais en tant que T2. Et puis je veux qu'ils comprennent que c'est mon travail, que ce n'est jamais personnel. Ils doivent savoir que je suis franc mais sincère. Même que je comprend parfaitement que cela peut devenir personnel. En tant que joueur, j'ai aussi connu un entraîneur qui me disait : "tu es le prochain de l'équipe parce que tu vieillis." Là encore, cela dépend du contexte. Parfois, il vaut mieux donner une explication détaillée au joueur concerné, parfois il vaut mieux ne pas le faire. Il n'y a pas de manuel à suivre pour régler ce type de problèmes dans une équipe. Et je vais certainement me tromper parfois."

"La seule différence avec ma période comme T2, c'est que désormais je prends moi-même les décisions." © iStock

"De plus, je pense qu'il est très important d'écouter l'opinion des autres. Mais pas l'opinion d'une opinion, d'une opinion. Il y a des gens dont je peux apprendre beaucoup dans ce métier, mais je ne vous dirais pas leurs noms. Je filtre principalement sur le contenu : s'agit-il d'un article sur notre jeu ou d'une opinion donnée sur quelque chose que quelqu'un dit ? Si Radja Nainggolan, par exemple, donne son avis sur les connaissances footballistiques des journalistes, c'est son avis et je ne dirai rien à ce sujet. Je suis plus intéressé par le joueur. Que peut faire Radja contre le Club de Bruges ? C'est ça que je lirais."

2) "Le plus grand défi dans le football est la gestion de ses émotions pour supporter la pression". (Jürgen Klopp)

HOEFKENS : "Les émotions et la façon dont vous vous comportez avec les joueurs sont devenues très importantes dans le football. Cela peut se produire en criant très fort, à l'entraînement ou depuis le banc de touche. Je peux et je vais me mettre en colère, oui. Mais cela peut aussi se faire avec une approche douce et empathique. Certains joueurs ont besoin d'une discussion tranquille à ce sujet. Et puis, il y a des joueurs qui n'ont besoin de rien. C'est aussi une manière de ressentir les choses, d'avoir des émotions. Et oui, il y a aussi de la pression dans ce milieu. Et peut-être qu'elle augmentera encore quand nous perdrons. Alors je peux déjà dire : "s'il y a une chose qui est sûre à 100 %, c'est que nous perdrons un match un jour." Mais je ne pense jamais :" et si ceci ou cela arrivait ?" Je n'ai jamais pensé à la façon dont je réagirais dans un cas hypothétique. Je ne me demande pas non plus comment je vais m'habiller le long de la ligne. de touche. La perception d'Hoefkens peut être importante à un certain moment, mais je ne me soucie pas de ce que les gens pensent ou disent."

Lire cette interview complète en néerlandais sur KW.be.

