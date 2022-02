Le Lion City Sailors FC a remporté trois titres de champion de Singapour dont le dernier en 2021 et jouera donc la Ligue des Champions asiatique en 2022. C'est là qu'évoluera désormais le joueur formé à Mouscron.

Maxime Lestienne quitte le Standard pour s'engager avec le Lion City Sailors FC à Singapour, a communiqué le club liégeois mardi.

Lestienne, 29 ans, était arrivé au Standard durant l'été 2018 en provenance du club espagnol de Malaga. L'ailier a joué 115 rencontres pour les 'Rouches' et a inscrit 22 buts et délivré 13 assists. Formé à Mouscron où il a fait ses débuts professionnels en décembre 2008, Lestienne est aussi passé par le Club de Bruges (2010-2014), Genoa (2014-2015), PSV Eindhoven (2015-2016), Rubin Kazan (2016-jan.2018) et Malaga (jan.-juin 2018).

Le Lion City Sailors FC a remporté trois titres de champion de Singapour dont le dernier en 2021 et jouera donc la Ligue des Champions asiatique en 2022. Le club a été versé dans le groupe F avec notamment les Chinois de Shandong Taishan, le club de Marouane Fellaini.

