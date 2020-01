Bruges se fait remonter deux buts à Courtrai et partage

Le Club Bruges a été tenu en échec 2-2 à Courtrai, dimanche, lors de la 23e journée de la Jupiler Pro League. Les Brugeois menaient pourtant 0-2 grâce à Simon Deli (8e) et Federico Ricca (39e), mais Ilombe Mboyo (42e) et Teremas Moffi (47e) ont permis à Courtrai de revenir à égalité. Bruges comptait désormais 8 points d'avance (et un match de moins) sur La Gantoise.

© Belga