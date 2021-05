Le Club de Bruges peut fêter le 17e titre de champion de Belgique de son histoire dimanche (18h30) s'il bat l'Antwerp et que Genk ne s'impose pas à Anderlecht samedi (20h45) lors de la 4e journée des Champions Playoffs. Dans les Europe Playoffs, le Standard n'aura pas le droit à l'erreur sur le terrain de Malines s'il veut garder espoir d'obtenir un ticket européen.

Champion de Belgique en titre, le Club de Bruges aura une première occasion de décrocher un nouveau titre de champion dimanche face à l'Antwerp. Pour ce faire, les Brugeois devront s'imposer contre l'Antwerp dimanche et espérer que Genk perde des plumes sur le terrain d'Anderlecht samedi .

Les 'Blauw & Zwart' devront cependant afficher un autre visage que lors des trois premiers matches des playoffs où ils ont concédé deux partages, dont un petit 0-0 à l'Antwerp jeudi, et une défaite. Les Anversois, 3e avec 32 points, voudront eux arracher un résultat avec la deuxième place en point de mire.

Une deuxième place sur laquelle lorgnent aussi Genk, 2e avec 35 points, et Anderlecht, 4e avec 32 points, qui s'affrontent au Parc Astrid samedi. Limbourgeois et Bruxellois s'étaient quittés sur un partage 1-1 mercredi à la Luminus Arena. En cas de succès, les troupes de Vincent Kompany prendraient provisoirement la 2e place en attendant le match de l'Antwerp à Bruges.

Dans les Europe Playoffs, la lutte fait rage pour le dernier ticket européen. Vainqueur 1-2 au Standard jeudi, Malines a pris la tête du classement avec 31 points avant de recevoir les Liégeois dimanche à 16h00. Les 'Rouches', derniers avec 28 points, n'auront pas le droit à l'erreur s'ils veulent conserver une chance de jouer l'Europe la saison prochaine.

Deuxième avec 30 points, Ostende est lui à l'affût d'un faux-pas des Malinois et tentera de prendre sa revanche dimanche à 13h30 sur La Gantoise, 3e avec 29 points, après sa défaite 2-1 à Gand jeudi.

