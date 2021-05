Après la victoire de Genk à Anderlecht samedi dernier, le Club Bruges a dû attendre avant de pouvoir soulever son 17e titre de champion de Belgique.

Vainqueurs de l'Antwerp dimanche dernier, les Brugeois n'ont besoin que d'un point à Anderlecht jeudi lors de la 5e et avant-dernière journée des Champions Playoffs, pour être sacré. Mercredi, Ostende abattra sa dernière carte pour un ticket européen avec la réception de Malines en Europe Playoffs.

Auteur de sa première victoire dans ces Champions Playoffs dimanche dernier contre l'Antwerp (2-1), Bruges compte cinq points d'avance sur Genk. Les 'Blauw & Zwart' pourraient cependant être déjà champion avant de monter sur la pelouse du Parc Astrid (21h00) si Genk ne bat pas l'Antwerp (18h30). Si les Limbourgeois venaient à s'imposer, les Brugeois n'auraient besoin que d'un point dans le 'Topper" pour être sacré.

Anderlecht, de son côté, n'a pas encore gagné le moindre match dans ces playoffs et devra faire un résultat en vue de la troisième place qui pourrait leur offrir un ticket pour les barrages de l'Europa League si Genk termine 2e. Rejoints dans les derniers instants au match aller, les Bruxellois seront certainement revanchards et voudront éviter de voir leur rival historique fêter son titre sur leur terrain.

Genk, de son côté, peut encore croire au titre en cas de victoire contre l'Antwerp et si Bruges s'incline à Anderlecht. Équipe en forme des playoffs avec un 10 sur 12, les Limbourgeois pourraient cependant s'assurer la deuxième place, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, en cas de victoire contre des Anversois qui n'ont toujours pas gagné en playoffs.

Mercredi, la lutte pour le dernier ticket continuera de faire rage dans les Europe Playoffs. Leader avec 34 points, Malines peut valider son ticket pour les tours préliminaires de la Conference League, la nouvelle compétition mise en place par l'UEFA. Les Malinois devront s'imposer à Ostende et espérer que La Gantoise (2e, 32 pts) perde des plumes contre le Standard (4e, 28 pts) qui n'a plus rien à jouer.

Ostende, 5e au terme de la phase classique, abat lui sa dernière carte pour l'Europe et est dans l'obligation de s'imposer contre Malines pour garder un espoir de terminer en tête du groupe.

