Bruges/Genk et Antwerp/Anderlecht à l'affiche de la 26e journée de JPL

Onze points séparent actuellement Genk (57) et le Club Bruges (46). Une victoire des Limbourgeois au stade Jan Breydel relèguerait les tenants du titre à 14 longueurs. Même avec la division des points par deux, cela représenterait une avance confortable au moment de débuter les playoffs. Bref, les hommes de Philippe Clement ont l'occasion de frapper un grand coup dans la course au titre, notamment au niveau psychologique, car une défaite installerait un peu plus le doute chez les Brugeois, qui n'ont pris que 5 points en quatre rencontres disputées en 2019. Genk, de son côté, a pris 9 points sur 12, ne perdant que face à Mouscron, l'équipe la plus en forme de ce début d'année. Du côté des Limbourgeois, il faudra voir si le cas Alejandro Pozuelo aura laissé des traces. Notons que les deux équipes jouent jeudi en Europa League et devront donc digérer leurs efforts européens. Coup d'envoi à 14h30.

A 18h, tous les regards se tourneront vers le Bosuil où l'Antwerp (3e, 45 points) recevra Anderlecht (6e, 38 points). Miraculeusement encore dans le top-6 après son partage à domicile (0-0) contre Zulte Waregem, Anderlecht sait qu'il ne peut plus perdre de point s'il ne veut pas manquer pour la première fois les playoffs. Mais avec 4 sur 12 depuis la prise de fonction de Fred Rutten, les Mauve et Blanc n'ont pas rassuré leur public, loin de là.

Les Bruxellois sauront en tout cas à quoi s'en tenir, car leurs rivaux dans la lutte pour le top-6 auront joué la veille. Charleroi (8e, 35 points) abordera un toujours difficile déplacement à Courtrai (9e, 34 points) samedi à 18h. Les Zèbres n'ont pris que 2 points lors des trois dernières journées, gaspillant à domicile contre Waasland-Beveren (2-2) et Ostende (1-1). Malgré ces faux pas, les troupes de Felice Mazzu peuvent toujours espérer accrocher le bon wagon.

Peu après (20h30), La Gantoise (7e, 38 points) se rendra à Waasland-Beveren (15e, 22 points). Sur papier, cette journée semble favorable aux Gantois. Attention toutefois à Waasland-Beveren, obligé de prendre des points pour tenir Lokeren (17 points) à bonne distance dans la lutte pour le maintien.

Même s'ils sont actuellement dans une position un peu plus tranquille, le Standard (4e, 43 points) et Saint-Trond (5e, 42 points) ne peuvent pas se permettre de perdre des plumes.

Les Liégeois ouvriront la journée vendredi en recevant Lokeren, lanterne rouge mais toujours en vie grâce à son succès sur l'Antwerp (2-1).

Les Trudonnaires se déplaceront samedi à Zulte Waregem (12e, 27 points). Les Canaris sont en forme (trois victoires de suite) et peuvent conforter leur place dans le top-6. Zulte Waregem reste néanmoins un adversaire difficile à négocier et a pris 7 points au cours des trois derniers matchs.

Dans le même temps, Ostende (14e, 24 points) recevra Eupen (11e, 28 points).

La journée s'achèvera dimanche (20h00) par un duel entre Mouscron (10e, 29 points), seule équipe à avoir gagné tous ses matchs en 2019, et le Cercle Bruges (13e, 27 points)