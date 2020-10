Le Club Bruges a battu Anderlecht 3 buts à 0, dimanche, lors de la 8e journée de la Jupiler Pro League. Krépin Diatta (23e), Hans Vanaken (48e, sur penalty) et Ruud Vormer (90e+4) ont inscrit les buts des Brugeois, qui reviennent à un point du leader, Charleroi. Réduit à dix à la 72e minute après le rouge reçu par Sambi Lokonga, Anderlecht concède sa première défaite de la saison. Les Bruxellois pointent en septième position.

Sans Jérémy Doku, en partance pour Rennes, Anderlecht commençait bien la rencontre. Bien lancé par Luckassen, Verschaeren préférait servir Tau plutôt que tirer, la défense brugeoise se dégageait (7e).

Bruges s'installait progressivement dans le camp anderlechtois. Le premier but tombait à la 23e minute. Une passe de Vranjes était interceptée par De Ketelaere, qui servait Vanaken, lequel lançait aussitôt Diatta. Seul face à Van Crombrugge, le Sénégalais ne tremblait pas (1-0).

Diatta avait ensuite deux opportunités de doubler la mise. Vranjes déviait sa première tentative (28e), sa seconde passait au-dessus (35e).

Juste avant la pause, Van Crombrugge se blessait, touché par les crampons de Diatta lors d'une sortie. Wellenreuther prenait place dans le but anderlechtois à la reprise. L'Allemand n'avait pas le temps de toucher un ballon que l'arbitre accordait un penalty pour une faute de Lokonga sur Vormer. Des onze mètres, Vanaken, qui a reçu son Soulier d'Or avant la rencontre, ne tremblait pas (2-0, 48e).

Wellenreuther se détendait ensuite bien pour repousser une frappe de (56e). En face, Mignolet se montrait décisif en arrêtant coup sur coup les tirs de Tau et Verschaeren (66e).

Anderlecht terminait la rencontre à 10, Lokonga écopant d'une deuxième carte jaune (72e). Malgré l'infériorité numérique, Anderlecht trouvait le chemin des filets via Amuzu. Mais Murillo, en position de hors-jeu, gênait Mignolet. L'arbitre Erik Lambrechts annulait le but.

En fin de rencontre, Vormer fixait le score à 3-0 d'un superbe coup franc (90e+4).

Deuxième avec 18 points, Bruges, qui aligne un cinquième succès de rang, revient à une longueur de Charleroi, attendu par le Standard à 18h15. Anderlecht, dont c'est la première défaite de la saison, occupe la septième place avec 13 unités.

