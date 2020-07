Les Zèbres se rendront chez le champion en titre le samedi 8 août à 16h30.

Le troisième du défunt championnat en déplacement chez le tenant du titre. C'est avec une affiche que le championnat belge reprendra ses droits dans un mois, le samedi 8 août prochain. À 16h30, le coup d'envoi de la saison 2020-2021 sera donné sur la pelouse du stade Jan Breydel.

Quelques heures plus tard, Sclessin découvrira le premier onze aligné par Philippe Montanier face au Cercle, pour un remake inversé du premier match de la saison dernière, pour lequel les Liégeois s'étaient déplacés dans la Venise du Nord. Quant à Anderlecht, il se déplacera à Saint-Trond pour lancer son championnat le dimanche 9 août, qui permettra au public d'assister (déjà) à la seconde affiche du championnat, avec le déplacement des Buffalos au Bosuil pour le duel entre les deux ambitieuses formations flamandes qui rêvent de s'emparer de la couronne du Club.

La quatrième journée, au bout du mois d'août - et donc toujours avec un public restreint, voire inexistant - verra de belles affiches proposées aux téléspectateurs, avec le déplacement d'Anderlecht à Gand et celui du Standard à Genk.

Le programme de la première journée de championnat

Samedi 8 août

16h30: Club Bruges - Sporting Charleroi

19h00: Standard - Cercle Bruges

19h00: Ostende - Racing Genk

Dimanche 9 août

13h00: Saint-Trond Anderlecht

16h00: Zulte Waregem - FC Malines

18h15: Antwerp - La Gantoise

20h45: Courtrai - Eupen

Lundi 10 août

19h00: Mouscron - OH Louvain ou Beerschot

Le troisième du défunt championnat en déplacement chez le tenant du titre. C'est avec une affiche que le championnat belge reprendra ses droits dans un mois, le samedi 8 août prochain. À 16h30, le coup d'envoi de la saison 2020-2021 sera donné sur la pelouse du stade Jan Breydel.Quelques heures plus tard, Sclessin découvrira le premier onze aligné par Philippe Montanier face au Cercle, pour un remake inversé du premier match de la saison dernière, pour lequel les Liégeois s'étaient déplacés dans la Venise du Nord. Quant à Anderlecht, il se déplacera à Saint-Trond pour lancer son championnat le dimanche 9 août, qui permettra au public d'assister (déjà) à la seconde affiche du championnat, avec le déplacement des Buffalos au Bosuil pour le duel entre les deux ambitieuses formations flamandes qui rêvent de s'emparer de la couronne du Club.La quatrième journée, au bout du mois d'août - et donc toujours avec un public restreint, voire inexistant - verra de belles affiches proposées aux téléspectateurs, avec le déplacement d'Anderlecht à Gand et celui du Standard à Genk.Samedi 8 août16h30: Club Bruges - Sporting Charleroi 19h00: Standard - Cercle Bruges 19h00: Ostende - Racing Genk Dimanche 9 août13h00: Saint-Trond Anderlecht 16h00: Zulte Waregem - FC Malines 18h15: Antwerp - La Gantoise 20h45: Courtrai - Eupen Lundi 10 août19h00: Mouscron - OH Louvain ou Beerschot