Bruges abandonne deux points précieux sur la pelouse de l'Antwerp

Le Club Bruges mettait quasiment son titre en jeu sur la pelouse du Bosuil, en ce lundi de Pâques. Après leur défaite, 3-1, à Genk, une semaine plus tôt, les blauw en zwart devaient en effet absolument gagner à l'Antwerp, qui restait sur trois victoires consécutives, lors du troisième et dernier match de la 5e journée du playoff 1 de la Jupiler Pro League de football. Ils n'y sont pas parvenus (0-0), et comptent désormais six longueurs de retard sur Genk, vainqueur 1-3 au Standard vendredi.

© Belga