Brandon Mechele a prolongé jusqu'en 2023 son contrat au Club de Bruges, ont annoncé les Blauw & zwart lundi.

Le défenseur central de 27 ans est un produit de l'école des jeunes du Club brugeois. Il fait partie du noyau A depuis 2012 et a remporté deux titres de champions et une Coupe de Belgique.

Mechele, qui compte une cap en équipe nationale, est le troisième joueur belge à prolonger son bail en Venise du Nord en l'espace de quelques jours, après Mats Rits et Charles De Ketelaere.

