Marc Overmars est le nouveau directeur sportif de l'Antwerp. Le Néerlandais a quitté l'Ajax au début du mois de février en raison de son harcèlement sexuel envers ses collègues féminines. Mais qui est l'ancien joueur de l'équipe nationale néerlandaise ?

"Je peux comprendre beaucoup de choses, mais pas ça." Avec ce tweet, Franky Van der Elst a traduit le sentiment de beaucoup de personnes lorsque l'Antwerp a officiellement annoncé l'arrivée de Marc Overmars comme directeur sportif. Un mois et demi à peine après son licenciement de l'Ajax, le sentiment au pays du football est que le moment de son retour est complètement mal choisi. "Un homme déchu mérite certes toujours une seconde chance, mais là, c'est trop rapide. Il ne peut pas être revenu à la raison dans un délai aussi court.", estimait pour sa part la consultante Imke Courtois dans Extra Time.

Le villageois d'Epe

Marc Overmars, 48 ans, a grandi à Epe, un petit village de la province néerlandaise de Gueldre. Il a commencé à jouer au football à un jeune âge avec le SV Epe local. A 15 ans, il a rejoint Go Ahead Eagles. Après ses débuts professionnels avec le club de Deventer suivi d'une courte période à Willem II, Overmars est recruté par le grand Ajax. Après le gain d'une Champions League, il file ensuite à Arsenal qu'il quittera pour le FC Barcelone. Une grande carrière qu'il a conclue en 2009 en revenant dans le club de sa jeunesse, Go Ahead Eagles. Pendant cette carrière en club, Overmars s'est forgé un fameux palmarès. Une ligue des champions (1995) et une finale (1996), 3 championnats des Pays-Bas, 1 Coupe des Pays-Bas, 1 Coupe intercontinentale, 1 Premier League, 1 FA Cup et un championnat d'Espagne.

Le cauchemar de Crasson au stade de France

En équipe nationale, il a porté le maillot oranje à 86 reprises pour dix-sept buts. Il participe à deux Coupes du monde (1994 et 1998) et deux championnats d'Europe (2000 et 2004). Le public belge se souvient peut-être de ce derby des plats pays pour le premier match du Mondial français en 1998 qui a eu lieu au stade de France. Belges et Néerlandais se séparent sur le score de 0-0 mais pendant la première demi-heure, Overmars fait tourner en bourrique Bertrand Crasson que Georges Leekens sortira finalement au profit d'Eric Deflandre. Le nouvel adjoint de Gaëtan Englebert au FC Liège en profitera pour devenir titulaire diabolique au poste de back droit.

Au stade de France, en juin 1998, Marc Overmars en fait voir de toutes les couleurs à Bertrand Crasson pendant une demi-heure. Le Berre perd à ce moment là sa place de titulaire à l'arrière droit de notre équipe nationale. © belga

Overmars a été nommé directeur des affaires footballistiques de l'Ajax en 2012. Le club avait remporté le titre national lors des deux saisons précédentes sous la houlette de Frank de Boer . Le club d'Amsterdam allait poursuivre cette série les deux saisons suivantes . Pourtant, lorsqu'il endosse son costume de dirigeant, l'Ajax est frustré de ne plus avoir grand chose à dire sur la scène européenne. Pour un club ayant remporté la Coupe aux grandes oreilles à quatre reprises dans son histoire, c'est évidemment une situation frustrante.

ten Hag, l'entraîneur qui a tout changé

Entre 2014 et 2018, le club phare de la capitale néerlandaise loupe le titre pendant quatre saisons consécutives et enchaîne quatre entraîneurs. Entre-temps, ils ont cependant atteint la finale de la Ligue Europa, mais se sont inclinés contre le Manchester United de José Mourinho. En janvier 2018, Overmars se rend compte que quelque chose doit changer de toute urgence et nomme l'entraîneur Erik ten Hag comme nouveau maître à bord. Cette décision s'est avérée être un coup de maître, car depuis lors, l'Ajax n'a cessé de gravir les échelons en brillant sur la scène national mais aussi en retrouvant de son lustre dans les compétitions européennes.

L'Antwerp espère sans doute que Marc Overmars lui trouvera le Erik ten Hag qui va lui permettre de retrouver son lustre passé tant en Belgique qu'en Europe. © iStock

Une nouvelle aventure à l'Antwerp

Mais au début du mois de février, l'aventure d'Overmars s'arrête de manière inattendue. On révèle son comportement inapproprié avec les collègues féminines, sa "passion" pour l'envoi de photos de son sexe. Architecte du renouveau de l'Ajax, le voici désormais persona non grata chez le club le plus titré d'Oure-Moerdijk. Il décide donc "d'un commun accord" quelque peu forcé de faire ses valises.

Un mois et demi plus tard, il se dit déjà prêt pour un nouveau projet. Malgré l'intérêt de Newcastle et du Milan AC, Overmars va reprendre du service comme directeur sportif de l'Antwerp. "Mon départ de l'Ajax a été très regrettable. Je dois surmonter cet épisode et aller de l'avant. C'est ce que je vais faire maintenant. Je veux laisser l'Ajax derrière moi et commencer un nouveau chapitre ici. Ce qui s'est passé à Amsterdam ne se reproduira pas", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de présentation. Le propriétaire du Great Old, Paul Gheysens, n'était pas présent lors de la présentation de son nouveau directeur sportif et n'a pas réagi officiellement à l'agitation qu'a suscité cette nomination inattendue.

