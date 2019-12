Bonne opération de Malines et Genk dans la course aux playoffs

Le FC Malines (1-2 à Mouscron) et Genk (2-1 contre Eupen) ont obtenu trois points précieux dans la course aux playoffs I, jeudi, lors de la 21e journée de la Jupiler Pro League. Waasland-Beveren (1-0 contre Saint-Trond) s'est donné de l'air dans le bas du classement, d'autant plus que le Cercle, lanterne rouge, a perdu 1-0 à Courtrai.

1 Fois partagé

Fois partagé













© belga

Dans la course aux playoffs, Malines a réalisé la bonne opération en s'imposant 1-2 à Mouscron. Van Damme a rapidement donné l'avantage aux Malinois d'une frappe de l'entrée du rectangle (2e). Togui a doublé la mise en fin de première période au terme d'un beau mouvement collectif. La superbe frappe enroulée d'Antonov (90e+1) a permis aux Hurlus de croire à une remontée spectaculaire, mais le dernier assaut n'a rien donné. Malines, 34 points, prend provisoirement la sixième place aux dépens de Zulte Waregem (31), qui se déplace au Club Bruges à 18h00. Genk conserve toutes ses chances après son succès 2-1 sur Eupen. Ito inscrivait le premier but d'une frappe croisée du gauche (12e). Onuachu creusait l'écart sur les suites d'un contre (60e). Une tête de Lazare relançait Eupen (63e). Le score n'évoluait cependant plus. Le champion en titre, huitième, compte 31 points. Mouscron suit avec 27. Dans le bas du tableau, Waasland-Beveren s'est donné de l'air en battant Saint-Trond 1-0. Milosevic surgissait après un tir lointain de Badibanga mal négocié par Schmidt Milosevic et inscrivait le seul but du match (35e). Courtrai s'est joué du Cercle Bruges grâce à un but de Kagelmacher après un effort de Selemanie sur la gauche (81e). Courtrai (22 points) évite ainsi d'être englué dans la lutte contre la relégation. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe sont 12e, juste derrière Saint-Trond (23). Eupen, 19 points, est 14e, devant Ostende (18), qui joue vendredi à Charleroi. Avec 17 points, Waasland-Beveren compte désormais 6 longueurs d'avance sur le Cercle (11), lanterne rouge et actuellement relégable.