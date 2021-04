Le Standard ne pourra plus compter sur Merveille Bokadi jusqu'au terme de la saison. Le Congolais est victime d'une rupture du tendon d'Achille et sera absent entre 4 et 6 mois, a annoncé le club liégeois lundi.

C'est un coup dur pour le Standard, qui a validé dimanche son ticket pour les 'Europe playoffs' à la faveur d'une victoire 3-0 contre le Beerschot lors de la 34e et dernière journée de la phase classique du championnat.

Monté à la 69e minute à la place de Joao Klauss, le joueur de 24 ans, capable de jouer en défense centrale ou au milieu défensif, a dû céder sa place un quart d'heure plus tard, victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche. "Il sera opéré ce lundi soir et son indisponibilité est évaluée entre 4 et 6 mois", a précisé le Standard.

Bokadi était une valeur sûre du Standard cette saison. L'international congolais a disputé 44 matches (5 buts) toutes compétitions confondues. Il manquera donc la finale de la Coupe dimanche contre Genk, les playoffs mais aussi la préparation à la prochaine saison.

