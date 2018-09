Birger Verstraete, le brise-lames d'Ostende

Il y a des reportages qu'on n'oublie jamais. En mars 2017, Sport/Foot Magazine s'était intéressé de près au club et à la ville d'Ostende, qui disputait sa première finale de Coupe de Belgique. Nous avions rencontré un tas de personnages différents : Tony Obi, un footballeur anglais qui avait accosté à Ostende en 1987 et n'était jamais reparti, le président du SP.A John Crombez, les échevins Tom Germonpré et Arne Deblauwe, ainsi que le producteur/journaliste Martin Heylen. Tous nous avaient parlé de ce qui était encore la weireldploegsje de Marc Coucke.

...