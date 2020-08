Les trois Communautés sont tombées d'accord sur un protocole permettant d'accueillir sous conditions plus de 400 supporters. Ces mesures ne seraient toutefois pas d'application avant le 11 septembre.

Les ministres des Sports des trois Communautés ont avalisé, lundi, un protocole proposé par la Pro League qui doit permettre aux supporters des divisions 1A et 1B de reprendre progressivement le chemin des stades tout en garantissant la sécurité sanitaire, a indiqué l'entourage de la ministre francophone, Valérie Glatigny, confirmant en la nuançant une information de la RTBF.

Mais ce protocole, qui doit s'accompagner de mesures de précaution, ne devrait pas entrer en vigueur avant le week-end des 11 au 14 septembre, a-t-on précisé de même source.

Si les ministres communautaires et le niveau fédéral - le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, compétent en vertu de la loi "football" - ont approuvé le protocole proposé par la Pro League pour permettre à terme le retour des supporters au delà du nombre maximal de 400 personnes maximum imposé aux autres événements en extérieur, chaque club devra toutefois élaborer un protocole spécifique, a précisé le cabinet de Valérie Glatigny (MR) à l'agence Belga.

La configuration de chaque stade varie en effet et exige un tel protocole particulier.

Les différents protocoles, qui devront être validés par les autorités locales (les bourgmestres des communes concernées) devront, pour leur part, à nouveau être soumis aux ministres des Sports, a-t-on ajouté de même source.

Une entrée en vigueur de l'élargissement du nombre de spectateurs est impossible pour le week-end prochain, a souligné le cabinet de la ministre.

Il pourrait dès lors s'appliquer à partir du week-end des 11 au 14 septembre, après la pause des championnats professionnels pour cause de rendez-vous des Diables rouges en Ligue des Nations.

"Le football sans supporter n'a pas la même saveur. Le protocole proposé par la Pro League permet aux supporters de D1A et de D1B de reprendre progressivement le chemin des stades tout en garantissant la sécurité sanitaire. Depuis le début de la crise, nous avons pu constater une grande responsabilité des acteurs du monde sportif. Nous comptons sur les clubs pour faire de ces rencontres un succès malgré les circonstances particulières", dans le respect des règles sanitaires", a indiqué Valérie Glatigny dans un bref commentaire.

