Le nouvel entraîneur Mouscron a été présenté jeudi, au Canonnier. Agé de 49 ans, Bernd Hollerbach veut pouvoir continuer sur la même voie que Bernd Storck, son prédécesseur à la tête de l'Excel.

"Je voudrais remercier Paul Allaerts, le directeur général de l'Excel Mouscron, avec qui je me suis directement trouvé sur la même longueur d'ondes. J'ai trouvé que le projet proposé était intéressant. J'espère pouvoir suivre le chemin tracé par mon prédécesseur, Bernd Storck, qui a super bien travaillé," commente Bernd Hollerbach, qui a connu le titre de champion d'Allemagne en 2009 avec Wolfsbourg, en tant qu'adjoint de Felix Magath.

"C'est un professionnel absolu", dit Bernd Hollerbach. "Nous avons pu travailler ensemble dans de bonnes conditions. J'ai beaucoup appris de lui. Je suis un entraîneur plutôt actif que passif avec mes équipes. Mon système de jeu dépendra des joueurs que je vais avoir sous ma responsabilité. Mais tant que je n'ai pas encore rencontré les joueurs, je ne sais pas en dire davantage sur mon plan de jeu. Il faudra que les joueurs s'y sentent bien. Nous avons évoqué la construction du noyau avec la direction. Des joueurs partiront. Je pense que nous sommes capables de construire une très bonne équipe. Je prends du plaisir à pouvoir développer quelque chose. Lorsque je me trouvais en poste à Würzburger Kickers, nous étions partis de rien en D3 pour finalement arriver en D2. Ce qui m'a d'ores et déjà marqué à Mouscron, c'est que les gens ont les pieds sur terre", ajoute Bernd Hollerbach, un ancien back gauche qui a joué 223 matches de Bundesliga.

L'entraîneur allemand a eu l'occasion de visionner sa nouvelle équipe à deux reprises. "J'ai déjà pu me faire une première impression sur Mouscron. Je suis impatient de faire la connaissance de tout le groupe", avance le nouveau coach allemand de l'Excel, où la reprises des entraînements est prévue le lundi 17 juin.

Bernd Hollerbach a notamment joué 146 matches pour le compte de Sankt Pauli (entre 1991 et 1995). Il est par la suite passé à Kaiserslautern durant une saison avant de rejoindre Hambourg, où il est resté pendant huit saisons. Il a aussi entraîné Hambourg, en D2 allemande, durant deux mois la saison passée.

Auparavant, Bernd Hollerbach avait entraîné le VFL 93 Hambourg (2005-2006) et le VFB Lubeck (2006-2007) avant de devenir T2 à Wolfsburg (2007-2009), Schalke 04 (2009-2011) et à nouveau Wolfsburg (2011-2012). En juin 2014, il était nommé T1 de Würzburger Kickers, le club de sa ville natale, en D3. Il y est resté en poste durant trois saisons et a connu la montée en deuxième division.