Benito Raman s'éclate à Schalke 04. Et ne manque pas d'ambitions. Entretien.

Benito Raman à propos...

...de ses ambitions européennes avec Schalke :"Je peux comprendre que la plupart des membres du club soient modestes à ce propos mais je n'ai pas vécu la saison passée. Je n'étais pas à bord du navire quand il a été en proie à la tempête. Mon sentiment personnel, dès le premier jour, a été le suivant : je veux jouer en coupe d'Europe avec ce club et j'ose l'affirmer. Le déroulement du premier tour a confirmé mon impression."

...de son futur : "Des experts comme Christoph Daum disent maintenant que Schalke n'est pas mon dernier arrêt, que je peux viser plus haut. Ça me motive. La prochaine étape ? Théoriquement, la Premier League. Mais ne me comprenez pas mal : c'est un sujet d'avenir. J'ai répondu objectivement à la question, soit ce qui pourrait être mon étape suivante après Schalke 04. Mais je compte porter le maillot de ce club pendant des années encore et progresser avec lui."

...des Diables rouges : "L'EURO est un objectif. Si je parviens à marquer encore huit à dix buts pour Schalke 04, j'entrerai peut-être en ligne de compte. Sinon, je partirai en vacances et j'essaierai d'être du Mondial 2022 au Qatar. Si ça fait rire certaines personnes, je le répète: je leur prouverai ce dont je suis capable. Ce ne serait pas la première fois."

Par Toni Lieto

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Benito Raman dans votre Sport/Foot Magazine

