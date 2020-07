Très actif ce lundi sur le front du mercato, l'Excel Mouscron a également annoncé l'arrivée de Beni Badibanga en provenance de Waasland-Beveren.

Formé à Tubize puis au Standard, Badibanga, 24 ans, a fait ses premiers pas professionnels chez les 'Rouches' en 2015. Il a ensuite été prêté à Roda et au Lierse avant de rejoindre Waasland-Beveren en 2018. La saison passée, il a disputé 28 rencontres de Jupiler Pro League, marquant deux buts et délivrant deux assists.

"Ailier gauche rapide et percutant, il connait bien notre championnat", a indiqué l'Excel. "Ce qui lui permettra d'être opérationnel dans les plus brefs délais."

Badibanga est la troisième recrue annoncée lundi par Mouscron après le défenseur argentin Matias Silvestre (Livourne) et l'attaquant français Harlem Gnohéré (Steaua Bucarest).

Le rachat du club par Gérard Lopez, propriétaire de Lille, a été officialisé samedi.

