Beerschot a levé l'option sur le défenseur Joren Dom, a annoncé le club de Jupiler Pro League de football ce lundi. Il est sous contrat jusqu'à l'été 2023 à Kiel.

Dom, 31 ans, porte le maillot de Beerschot depuis 2017. Il a joué 115 matchs pour les Rats et a marqué sept buts. Cette saison, le défenseur qui évolue sur le flanc droit a joué 23 matchs de championnat (deux buts). "Je suis heureux de pouvoir travailler à l'avenir de notre club pendant au moins deux années supplémentaires", a répondu Dom sur le site internet du club. "Je suis ici depuis la première année en 1B et j'ai joué mes premiers matchs en 1A au Beerschot. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de matches et d'années ici au Kiel."

L'entraîneur Will Still est heureux que Dom reste au Kiel pour une année supplémentaire. "Joren est un professionnel accompli, on peut toujours compter sur lui, en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que coéquipier. Il a été un joueur important pour l'équipe ces dernières saisons. Je suis heureux que son avenir soit désormais fixé pour plus longtemps encore au Beerschot."

Dom, 31 ans, porte le maillot de Beerschot depuis 2017. Il a joué 115 matchs pour les Rats et a marqué sept buts. Cette saison, le défenseur qui évolue sur le flanc droit a joué 23 matchs de championnat (deux buts). "Je suis heureux de pouvoir travailler à l'avenir de notre club pendant au moins deux années supplémentaires", a répondu Dom sur le site internet du club. "Je suis ici depuis la première année en 1B et j'ai joué mes premiers matchs en 1A au Beerschot. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de matches et d'années ici au Kiel." L'entraîneur Will Still est heureux que Dom reste au Kiel pour une année supplémentaire. "Joren est un professionnel accompli, on peut toujours compter sur lui, en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que coéquipier. Il a été un joueur important pour l'équipe ces dernières saisons. Je suis heureux que son avenir soit désormais fixé pour plus longtemps encore au Beerschot."