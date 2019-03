"Avec ce qu'il y a sur la table, le FC Malines doit descendre"

Selon le club, il ne fait aucun doute que KVM sera condamné dans l'affaire 'Clean Hands' (mains propres) et dès lors relégué, a déclaré le président de Beerschot Wilrijk Francis Vrancken dans une interview accordée jeudi à Het Laatste Nieuws et aux journaux de Mediahuis.

"Nous ne sommes pas à 90%, mais sûrs à 100% que nous jouerons en 1A. Avec tout ce qui est sur la table, le FC Malines doit descendre", a dit Vrancken à Het Laatste Nieuws. "Avec les informations dont nous disposons, j'ose dire qu'il n'y a pas de retour possible pour le FC Malines. Notre avocat est très proche du dossier 'Clean Hands' et selon lui il ne se peut pas que le FC Malines ne soit pas relégué en première division amateur. Les éléments du dossier ne laissent aucun doute à ce sujet. Par conséquent, nous allons être promus en tout état de cause en D1A. Cela peut paraître un peu arrogant, mais nous ne prenons plus en compte un scénario 1B pour la saison prochaine."

Sans doute engagé dans une guerre psychologique, le club travaille à son développement en vue de la saison à venir. "Nous avons des accords préliminaires avec six ou sept des meilleurs joueurs. Dès que notre promotion sera officielle, ils signeront un contrat. De plus, un nouveau sponsor principal est prêt si nous sommes promus. La semaine prochaine, nous rencontrerons le conseil communal pour discuter de la construction possible d'un stade au Petroleum Zuid. En D1B, nous n'avons pas besoin d'un nouveau stade, mais en D1A, c'est une autre histoire. Nous explorons également les options qui s'offrent à nous dans ce domaine. Ce n'est pas dans notre intention de rester dans le stade olympique pour toujours. Le Kiel est beau, mais quelque peu dépassé et a ses limites en termes de mobilité."