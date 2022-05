Votre mensuel Sport/Foot Magazine sort dans toutes les bonnes librairies ce vendredi 6 mai. Découvrez le riche programme de ce nouveau numéro.

Notre couverture sera consacrée à Kevin De Bruyne, probablement le meilleur footballeur belge de tous les temps. Nous esquisserons son évolution en tant que joueur mais aussi en tant qu'être humain. Il y a un point commun qui revient : KDB a toujours donné son avis sans détour, même s'il a appris au fil des ans à tenir un peu plus sa langue. Ou comme le disait son ancien coéquipier David Hubert : "C'était mon travail de le faire redescendre sur terre après un match avant qu'il ne parle à qui que ce soit".

Adnan Januzaj n'est normalement pas le plus grand bavard, mais dans une longue interview accordée à Sport/Foot Magazine, le Diable Rouge sort de sa réserve : "Je m'entends très bien avec l'entraîneur. Les personnes qui disent le contraire mentent"., affirme-t-il.

Sport/Foot Magazine proposera un large dossier sur la Ligue des champions, dont c'est la 30e édition cette saison. À partir de 2024-25, un nouveau format, dans lequel la phase de poule sera supprimée et où une mini-compétition de 36 équipes sera organisée, entrera en vigueur. Il s'agit surtout d'un moyen de rendre les clubs riches encore plus riches, et le spectre de la Super League se profile donc de nouveau à l'horizon. On vous expliquera comment le football finit par nous échapper de plus en plus.

Dans ce numéro, on s'intéressera aussi à Divock Origi, le dernier héros belge en Ligue des champions, on reviendra sur les événements marquants des trois décennies de la plus prestigieuse des compétitions européennes et vous pourrez découvrir le onze idéal de l'histoire de la compétition qui a été composé par vous, les lecteurs et internautes de notre site.

Un reportage sera aussi consacré à la personnalité ambitieuse et haute en couleur de Paul Gheysens. Le flamboyant président de l'Antwerp essaie de faire son trou au sommet du football belge sans se soucier des autres. Comment se comporte-t-il dans les coulisses ? Comment gère-t-il son club ? Quel genre de personne est-il sur le plan humain ? Sport/Foot Magazine a reçu les confidences de ceux qui le connaissent le mieux.

Mais ce n'est pas tout. Nous sommes aussi allés à la rencontre de Yari Verschaeren et de sa copine Zoë Ghaïlani dans leur appartement du Lot, juste à côté du ring de Bruxelles. On vous dressera aussi un portrait de l'atypique Denis Odoi et l'on vous racontera l'histoire de la mémorable campagne européenne du FC Malines lors de la saison 1987-88. Vous retrouverez aussi une longue interview de Pierre Denier, qui mettra bientôt un terme à sa carrière après 48 années passées au service de Winterslag et du RC Genk.

Dans ce magazine, vous aurez aussi des sujets consacrés à la Red Flame Davina Philtjens, aux supporters de l'Union, à l'esprit combatif de Rafael Nadal et au militant écologiste qui sommeille en Sebastian Vettel. Il y aura enfin un portrait de la basketteuse Emma Meesseman, nouvelle star de la WNBA... Et bien plus encore !

