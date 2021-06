En vue du grand rendez-vous de l'été, votre magazine préféré vous propose 156 pages bien fournies, avec Jérémy Doku et les frères Mpenza en invités d'honneur.

LE TÉMOIN : JÉRÉMY DOKU

Révélation de la saison, l'ailier supersonique du Stade Rennais est aussi déroutant face aux micros que sur le terrain. Confessions d'un gamin prêt à bousculer la hiérarchie nationale.

LE SOUVENIR : LE PREMIER EURO D'EDEN HAZARD

C'était l'été 2007, Eden portait encore la nuque longue et sortait déjà les crochets courts. Souvenirs de l'EURO U17, par ceux qui ont côtoyé les premiers pas du meilleur joueur de l'histoire belge dans un grand tournoi.

LE PORTFOLIO : EN VISITE À TUBIZE

Particularité d'un EURO disputé dans toute l'Europe, mais presque entièrement vécu à domicile, Tubize sera le camp de base principal des hommes de Roberto Martinez dans les semaines à venir. Tour du propriétaire.

LA RENCONTRE : LES FRÈRES MPENZA

Le moment est plus rare qu'il n'y paraît. Un an après leur dernier tête-à-tête, les frères les plus célèbres du foot belge des années 2000 remuent la boîte à souvenirs avec vue sur la mer. Retrouvailles savoureuses.

LE GRAND DOSSIER : TOUT SUR L'EURO

Les sélectionneurs, les noyaux, les hommes à suivre, un focus tactique ou encore le témoignage d'un insider : en deux pages par équipe, on vous raconte tout ce qu'il faut savoir sur chacune des 24 nations présentes à l'EURO.

L'ADVERSAIRE : KASPER HJULMAND

Son nom avait circulé du côté d'Anderlecht, il est aujourd'hui installé sur le banc de la sélection danoise. Toujours accompagné de sa réputation de coach révolutionnaire, Kasper Hjulmand raconte une sélection danoise qui se dressera sur la route des Diables à l'EURO.

LE DOCUMENT : LES SECRETS DE L'EURO

Même si son soixantième anniversaire a été reporté de douze mois, le grand rendez-vous du football européen reste une compétition riche en souvenirs et en anecdotes. Voyage dans le temps.

MAIS AUSSI :Karim Benzema, Philipp Lahm, Phil Foden, le Portugal, l'Espagne, Aad de Mos, la Finlande ou la Macédoine du Nord.

