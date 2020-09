Découvrez le programme de votre magazine du mercredi 23 septembre. Avec beaucoup de beau monde au sommaire.

LA COVER : ADRIEN TREBEL

Paria il y a un an, indispensable aujourd'hui. Voici comment Adrien Trebel a complètement changé de vie. Et en bouleversant la sienne, il a également chamboulé l'équilibre d'une équipe qui se cherchait un patron.

L'INTERVIEW : CHARLES DE KETELAERE

Rencontre avec le diamant du Club, qui affiche déjà de grandes ambitions quelques mois après ses grands débuts chez les pros: "Personne ne me demande de faire tourner l'équipe, mais je veux y arriver."

LE PORTRAIT : KARIM BELHOCINE

Héros discret du début de saison carolo, Karim Belhocine fait aussi bien l'unanimité dans son vestiaire qu'il ne joue à cache-cache en dehors. Si l'homme ne parle jamais de lui, d'autres le font très bien à sa place.

L'ANALYSE : LES FLANCS DU STANDARD

Entre un milieu de terrain et une attaque surpeuplés, et des couloirs qui résonnent faute d'occupants, le noyau du Standard est déséquilibré. À Philippe Montanier de sortir la boîte à outils pour le faire tenir debout.

LE REPORTAGE : LE RETOUR DE SERAING

Englué dans l'enfer de la D1 Amateurs pendant quatre ans, le RFC Seraing est de retour dans le monde merveilleux du football professionnel. Une promotion sur tapis vert, avec l'indéfectible soutien du FC Metz.

HORS DES TERRAINS : WOUT VAN AERT

D'abord fragile, il a conquis trois maillots arc-en-ciel dans les labourés avant de rejoindre la route pour y devenir le coureur le plus polyvalent du monde. Analyse d'un corps capable de viser le titre mondial contre le chrono et sur route.

VOYAGE EN BALLON : BARCA À L'ORANJE

Ronald Koeman est le cinquième entraîneur néerlandais à s'installer sur le banc du Barça. Si elle s'est manifestée sous des formes différentes, cette influence venue de l'Ajax des années 60-70 est quasi omniprésente depuis un demi-siècle.

MAIS AUSSI : Rocky Bushiri, Xavier Mercier, Bison Gnohéré, Edo Kayembe et Cristiano Ronaldo.

