Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 9 décembre, avec du Diable, du Rouche, des nouvelles de Virton et de la NBA.

L'INTERVIEW : LOÏS OPENDA

Et si le futur numéro 9 des Diables, c'était Loïs Openda, qui cartonne en Eredivisie sous le maillot de Vitesse Arnhem.

LA TRAJECTOIRE : YOURI TIELEMANS

Dans le dur à Monaco, en pleine renaissance à Leicester, Youri Tielemans est tout doucement en train de prendre la taille patron. Jusqu'où peut-il aller ?

LE PORTRAIT : MICHEL-ANGE BALIKWISHA

Le "frère de" est devenu le meilleur buteur du Standard en championnat cette saison. Mais d'où vient la pépite liégeoise ? Retour sur un parcours teinté de rouge.

L'ENQUÊTE : EXCELSIOR VIRTON

Quelques mois après le vaudeville de l'été, que devient l'Excelsior Virton, qui n'a pas encore baissé les armes dans sa lutte pour le retour en D1B ?

LA RENCONTRE : WOUTER VRANCKEN

Le coach de Malines a beau développer un foot plus attrayant que l'an passé, son club n'y arrive pas. Et pourtant, le groupe est plus soudé que jamais. Rencontre.

L'ANALYSE : L'ANTWERP

Voilà une renaissance qui se confirme, entre belles prestations européennes et ambitions belges. On revient sur la saison anversoise, à l'ombre du Bosuil.

LE DÉCRYPTAGE : RALF RANGNICK

L'inventeur du football moderne décortique pour nous ses méthodes à la sauce Red Bull. À vos carnets de notes !

LA PRÉFACE : NBA

Entre coronavirus, pertes d'argent et Black Lives Matter, comment s'annonce la saison de basket outre-Atlantique ? Analyse.

LE DOCUMENT : LES ANNÉES MAUVES DE VAN DEN BROM

Revenu en grâce à Genk, le Néerlandais John van den Brom avait déjà séduit avec Anderlecht, avant de devoir plier bagages. Retour sur cette période riche en buts.

MAIS AUSSI : Ismaila Coulibaly, Arnaud Bodart, Heleen Jaques, Joachim Löw, Theo Bongonda.

