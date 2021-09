Découvrez le sommaire de votre magazine du 15 septembre, avec une préface du choc Standard-Anderlecht orientée autour de la jeunesse.

LA COVER : SPÉCIAL LIGUE DES CHAMPIONS

Pour que le style de jeu de chaque équipe, les nouveaux venus de l'été ou les joueurs à suivre sur la piste aux étoiles n'aient plus aucun secret pour vous, Sport/Foot Magazine vous propose une quarantaine de pages spéciales consacrées à la C1 et aux clubs belges en Coupe d'Europe.

L'INTERVIEW : KAMAL SOWAH

Sensation de la saison écoulée lors de son prêt à Louvain, le Ghanéen fait son retour sur les pelouses de Pro League sous le maillot de Bruges. Avec une étiquette à près de dix millions d'euros sur le dos, et la Ligue des Champions dans le viseur.

LE CLASICO : MARQUE NEERPEDE VS PROJET STANDARD

Plus jeunes que jamais, le Standard et Anderlecht s'apprêtent à disputer le premier Clasico de la saison. Côté mauve, focus sur un #MadeInNeerpede qui fait gonfler la valeur de ses pépites. Côté rouche, rencontre avec les têtes pensantes d'un centre de formation en plein boom.

LE PORTRAIT : STEFAN KNEZEVIC

Débarqué de Lucerne l'été dernier en tant que première recrue de l'ère Edward Still, le Suisse s'est très rapidement imposé comme l'un des défenseurs les plus solides de l'élite. Retour sur un mariage visiblement réussi entre un Helvète et un Zèbre.

LA STAR : LIONEL MESSI

Premier adversaire de Bruges en Ligue des Champions, le PSG débarque en Belgique emmené par sa nouvelle étoile. Lionel Messi à Paris, c'est sans doute le transfert majeur d'un été fou sur le marché. Reconstruction.

LES COULISSES : LE RETOUR DES FLAMES

Neuf mois après leur dernier match officiel, les Red Flames entament leur route vers le Mondial 2023 avec quelques douloureuses mais instructives défaites amicales dans le rétroviseur. Entre réalisme sur la différence avec les grands et rêves de s'inviter au rendez-vous planétaire.

LE DOCUMENT : GENK EN PLEINE CROISSANCE

Le petit club familial limbourgeois appartient désormais au passé. Aujourd'hui, le Racing est devenu l'une des machines les mieux rôdées du pays, avec un personnel de plus en plus nombreux et des ambitions sans cesse revues à la hausse. Voyage dans le temps.

MAIS AUSSI : Youssef Maziz, Harm Ottenbros, Yves Vanderhaeghe et Urbain Braems.

