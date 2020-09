Programme copieux au sommaire de notre magazine de ce mercredi 2 septembre, où on prend notamment des nouvelles des Diables rouges.

L'INTERVIEW : ROBERTO MARTINEZ

À quelques jours du retour des Diables rouges, le sélectionneur justifie les surprises de sa sélection et décrypte les tendances qui dominent le football moderne.

L'ANALYSE : LA DÉFENSE DES DIABLES

Kompany, c'est fini. Un départ qui, couplé au vieillissement d'une défense déjà en âge de pré-retraite, force le sélectionneur national à anticiper le renouvellement de sa ligne défensive.

LE PORTRAIT : JACKSON MULEKA

Le "meilleur attaquant du continent africain" a signé au Standard. En provenance du TP Mazembe, historiquement proche des Mauves. Décryptage d'un transfert surprenant.

LA RENCONTRE : LUIS CAMPOS

Conseiller au recrutement, architecte de projet, directeur technique, Luis Campos est l'homme derrière le succès du LOSC. Entretien avec un ténor des coulisses du foot mondial.

LES COULISSES : TSUNAMI CHEZ LES AGENTS

Patrick De Koster arrêté, après Dejan Veljkovic, Mogi Bayat et Christophe Henrotay. Le monde des agents tremble : qui sera le prochain ?

LE DOCUMENT : LES JO DE 1920

Il y a tout juste cent ans, les Diables rouges remportent la médaille d'or aux JO d'Anvers. Retour sur un titre tumultueux de champion du monde, conquis en deux matches et demi.

MAIS AUSSI: Paul Clement, Hans Vanaken, Arjen Robben et Bashir Abdi.

