Découvrez le programme de notre magazine du mercredi 16 septembre, avec les luttes de pouvoir entre les dirigeants du jeu national à l'affiche.

LE TÉMOIN : ALEXIS SAELEMAEKERS

La belle surprise de la fin de saison du Milan AC raconte sa nouvelle vie italienne, et dépeint ses années mauves conclues avec un goût amer.

LE REPORTAGE : LES PATRONS DU FOOT BELGE

Les débats animés de la fin de saison ont éveillé des tensions hors-normes dans les coulisses du football belge. Et rebattu les cartes du pouvoir national. Alors, c'est qui le patron ?

LE PORTRAIT : JORIS KAYEMBE

Au bout d'un parcours parsemé de galères, de Porto à Nantes, la sensation du début de saison carolo explose enfin. Récit d'une ascension à retardement.

L'ÉCLAIRAGE : CITY À LOMMEL

Au bord du précipice il y a quelques mois, le club niché au fin fond du Limbourg a ressuscité grâce au débarquement du City Group. Histoire d'un mariage inattendu.

L'INTERVIEW : HANSI FLICK

Encore inconnu au début de la saison, l'ancien adjoint de Joachim Löw est devenu l'un des coaches les plus hot du moment suite à son triplé à la tête du Bayern.

LE DOCUMENT : LES 75 ANS D'EUPEN

Le club des Cantons de l'Est fête ses trois quarts de siècle d'existence. Et espère en profiter pour réussir la meilleure saison de son histoire.

MAIS AUSSI : les supporters du Standard, Aster Vranckx, Mehdi Carcela et la Scuderia Ferrari.

La belle surprise de la fin de saison du Milan AC raconte sa nouvelle vie italienne, et dépeint ses années mauves conclues avec un goût amer.Les débats animés de la fin de saison ont éveillé des tensions hors-normes dans les coulisses du football belge. Et rebattu les cartes du pouvoir national. Alors, c'est qui le patron ?Au bout d'un parcours parsemé de galères, de Porto à Nantes, la sensation du début de saison carolo explose enfin. Récit d'une ascension à retardement.Au bord du précipice il y a quelques mois, le club niché au fin fond du Limbourg a ressuscité grâce au débarquement du City Group. Histoire d'un mariage inattendu.Encore inconnu au début de la saison, l'ancien adjoint de Joachim Löw est devenu l'un des coaches les plus hot du moment suite à son triplé à la tête du Bayern.Le club des Cantons de l'Est fête ses trois quarts de siècle d'existence. Et espère en profiter pour réussir la meilleure saison de son histoire.MAIS AUSSI : les supporters du Standard, Aster Vranckx, Mehdi Carcela et la Scuderia Ferrari.