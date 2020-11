Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 18 novembre.

LA COVER : MEHDI BAYAT

Homme fort du succès des Zèbres, tête pensante de la Pro League et président de la Fédération, le patron du football belge passe à table. Menu forcément copieux.

LES COULISSES : LES COMPTES DU STANDARD

Certains les disent au bord de la faillite, d'autres affirment que tout va bien. Entre les deux extrêmes, plongée dans le bilan comptable des années Venanzi.

L'ANALYSE : LES TALENTS MAUVES

Leur talent doit ramener Anderlecht vers les sommets, et leur valeur marchande doit sauver les comptes du Sporting. Le problème, c'est qu'elle n'est peut-être plus aussi élevée qu'on le croit.

L'ENTRETIEN : SENNA MIANGUE

L'ancien défenseur du Standard revient sur ses deux années compliquées dans la Principauté. Sans oublier sa formation à l'Inter, et les promesses de ses débuts chez les Pandas.

LES TÉMOIGNAGES : UNION-RWDM

À l'aube du derby qui agite la capitale, les acteurs des deux camps racontent comment se vit un derby de la Zwanze depuis les vestiaires.

LE REPORTAGE : OHL VERS LES SOMMETS

Ils ont conservé Marc Brys, accueilli les Diables et attiré l'un des meilleurs scouts du pays : et si les Louvanistes s'invitaient plus durablement dans la colonne de gauche ?

LA STAR : ERLING HAALAND

En un peu plus d'un an à peine, le colosse norvégien s'est taillé une place de choix à la table des meilleurs attaquants de la planète. Décryptage d'un phénomène.

LA SPORTIVE : JULIE ALLEMAND

Alors que les Belgian Cats affolent les parquets, la Liégeoise s'est imposée de l'autre côté de l'Atlantique comme la meneuse de l'Indiana Fever. Rencontre.

MAIS AUSSI :Théo Bongonda, Jelle Bataille, Wim De Decker, Sebastiaan Bornauw et Eddie Rob.

