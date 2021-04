Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 28 avril, avec des rendez-vous pris avec tous les clubs de PO1 et 2, sans oublier un témoignage bouleversant de la soeur de Wouter Weylandt, disparu il y a dix ans.

LE DOSSIER : PO1 & 2

Les play-offs, c'est (presque) parti ! L'occasion pour Sport/Foot Mag de gâter ses lecteurs avec un numéro XXL. Au programme: des interviewes de Bas Dost (Club Bruges), Maxime Le Marchand (Antwerp) et Daniel Muñoz (Genk), et les coulisses du retour en grâce d'Adrien Trebel à Anderlecht, pour les PO1.

Un étage plus bas, retrouvez une analyse de ce qu'a déjà apporté Jackson Muleka au Standard, des entretiens avec Gauthier Ganaye (Ostende), Tom Caluwé et Frank Lagast (directeur sportif et CEO de Malines), et un portrait d'Alessio Castro Montes.

LE CHOC : LE DOUBLE JEU D'INFANTINO DANS LA SUPER LEAGUE

Passé le scandale, l'émoi et le rétropédalage, focus sur le double jeu qu'aurait mené le grand patron du foot mondial dans l'élaboration de la Super League. Tremble, Frank Underwood!

L'INTERVIEW : FRANKY VAN DER ELST

Soixante ans, Covid ou pas, ça s'arrose! Ou plutôt, ça se déguste comme cet entretien avec l'ancien Diable rouge, qui revient sur sa carrière et ses quarante piges passées dans le milieu du foot.

L'ANALYSE : LA FINALE DE LA COUPE

Que retenir de la finale de la Croky Cup, remportée par Genk au détriment du Standard? On tente de faire le point!

LES INVITÉS-SURPRISE : SERAING

Débarqués en D1B suite aux déboires de Roulers, les Sérésiens se sont offert un ticket pour les barrages. Retour sur la folle saison de Seraing avec Marc Grosjean et Emilio Ferrera, les T2 et T1 du club.

LE DOCUMENT : LA DISGRÂCE DE JOSÉ MOURINHO

Qu'il est loin, le temps où José Mourinho se tirait la bourre avec Pep Guardiola et inspirait le respect. Devenu une caricature de lui-même, le Special One n'a de spécial que son surnom. Retour sur une descente aux enfers.

LA CRISE : LE BAYERN

Un neuvième titre d'affilée qui se profile, des joueurs dominateurs en Allemagne, mais une crise qui couve: retour sur les querelles intestines qui plombent la fin de saison du Rekordmeister.

LE TÉMOIGNAGE : ELKE WEYLANDT

Il y a dix ans, Wouter Weylandt succombait lors d'une terrible chute au Giro. Une décennie plus tard, sa soeur, Elke, Operations Manager chez Trek-Segafredo, se souvient avec émotion de son petit frère.

MAIS AUSSI : Thomas Buffel, tous les chiffres des PO, PSG-Manchester City, la politique et les JO.

