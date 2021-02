Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 3 février, avec notre grand dossier liégeois, les chantiers d'Anderlecht et la folle vie de l'arme fatale du KVO, Fashion Sakala.

L'INTERVIEW : FASHION SAKALA

Entre débrouille et vie de chasseur en Zambie, l'arme fatale d'Ostende raconte son parcours dingue jusqu'à la Côte.

LA TRANSFORMATION : LE STANDARD DE LEYE

Un mois après avoir pris les commandes du vaisseau rouche, comment Mbaye Leye a-t-il fait évoluer sa nouvelle équipe. Analyse.

LE CUMULARD : ALAIN BETTAGNO

L'ancien (et éphémère) Diable rouge est sans doute la personne la plus qualifiée pour évoquer le football à la sauce liégeoise, lui qui a porté les maillots du Standard, du RFC Liège et de Seraing.

LA BALADE : LIÈGE, LE FOOT AU COEUR

On vous emmène en visite (et en images) à travers la Cité ardente, à la découverte des mutliples rectangles verts qui parsèment Liège.

LA RENCONTRE : DRAZEN BRNCIC

Comment l'actuel coach du RFC Liège est-il passé des tribunes des Ultras du Dinamo Zagreb à la Ville de Liège, en passant par l'AC Milan de Zvonimir Boban et Fernando Redondo ? Explications.

LE SOUVENIR : SERAING 93-94

Retour sur la folle saison 93-94, qui avait vu le club sérésien atteindre le podium avec une équipe un poil barrée, jamais avare de bagarres à l'entraînement.

LE CHANTIER : ANDERLECHT

2021 n'a pas bien débuté pour les Mauves de Vince the Coach. À l'issue d'un mercato qui a vu le Sporting se renforcer à peu de frais, focus sur les défis qui attendent le T1 bruxellois.

LE FOCUS : RÉMY DESCAMPS

Le gardien français, passé par l'école du PSG, se retrouve entre les perches suite à la disgrâce de Nicolas Penneteau. Pour de bon cette fois ?

L'ENTRETIEN : LAUTARO MARTÍNEZ

Le meilleur pote de Romelu Lukaku à l'Inter ouvre la porte de son intimité et de son football, aux côtés de son épouse.

LE TÉMOIGNAGE : ABUS SEXUELS DANS LE FOOT

Abusé par un coach de foot durant son adolescence, Daan Goossens brise le silence, avec courage et dignité.

MAIS AUSSI : Kamal Sowah, Michel-Ange Balikwisha, Alexander Zverev, Thomas Tuchel, Felipe Avenatti.

