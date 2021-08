Un magazine de 212 pages qui vous propose aussi une interview de Brian Priske, un portrait de Sergio Gomez ou une analyse des soucis défensifs du Standard.

L'INTERVIEW : BRIAN PRISKE

Le coach danois de l'Antwerp, enfin victorieux après trois journées à la tête du Great Old¸ raconte son parcours de coach et les idées qui gouvernent son football. Entretien au jeu intensif.

LE PORTRAIT : SERGIO GOMEZ

Installé sur le côté gauche de la défense des Mauves, le grand talent de la Masia tente de relancer sa carrière dans la capitale. Retour sur les traces d'un joueur a priori trop grand pour le football belge.

L'ANALYSE : STANDARD SANS DÉFENSE

Balayés par le réalisme anversois, souvent désorganisés quand ils perdent le ballon, les Rouches trainent leurs éternels problèmes défensifs depuis l'arrivée de Mbaye Leye. Focus sur une désorganisation facturée à 44 buts encaissés en 24 matches.

LE DOSSIER : TOUT SUR LES GRANDS CHAMPIONNATS

En plus d'une présentation de chaque club des six grands championnats (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie et Pays-Bas), voyage sur le continent avec une rencontre avec les amis de Thorgan Hazard, un entretien avec un Nany Dimata promu en Liga, un portrait de la star de l'été Gianluigi Donnarumma ou encore une présentation de Venise, nouveau venu atypique du Calcio.

LE DÉBRIEF : L'ANALYSE DES JEUX OLYMPIQUES

C'étaient peut-être bien les Jeux les plus déroutants de l'histoire. Entre les secrets des champions belges, les confidences sur la santé mentale des sportifs ou la bulle sportive au milieu d'un Tokyo frappé par le Covid, retour sur les deux semaines de l'été japonais.

LES COULISSES : LUKAKU VERS CHELSEA

La volte-face est colossale, autant que la somme du transfert et que le défi qui attend Romelu Lukaku pour son retour chez les Blues, tout juste dix ans après sa première arrivée à Londres. Secrets de l'un des transferts de l'été.

LE DOCUMENT : LES ANNÉES MESSI

C'est la fin d'une aventure qui semblait devoir être éternelle. La Pulga quitte son club de toujours, chassé par les ennuis financiers qui frappent les Catalans. Explications d'un fiasco d'ampleur chez les Culés.

MAIS AUSSI : le duo offensif de l'Union, le jeu de Bruges et le transfert de Rezaei

