Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 13 janvier, avec un Zèbre flamand, un portrait de Pochettino et bien d'autres choses encore.

L'INTERVIEW : LUKAS NMECHA

Auteur de dix buts, l'attaquant d'Anderlecht est en train de s'ériger comme l'un des meilleurs avants de Jupiler Pro League. Et pour lui, il est temps de s'installer durablement.

L'ANALYSE : LA RENAISSANCE DE REFAELOV

Après un passage à Bruges marqué par des trophées, mais aussi un certaine irrégularité, l'Israélien revit pleinement à l'Antwerp. Au point de viser une consécration au Soulier d'Or.

L'INTERVIEW : JULES VAN CLEEMPUT

L'ancien Malinois est arrivé sur la pointe des pieds à Charleroi, mais s'est rapidement installé dans le couloir droit du Sporting. Rencontre avec un Flamand en terres zébrées.

LE PORTRAIT TACTIQUE : NICOLAS RASKIN

Décortiquage en long, en large et en stats du jeu du pitbull du Standard. Lâchez les chiens !

LA RÉTRO : LA FOLLE ANNÉE DE DE KETELAERE

Espoir de l'année, Diablotin, Diable, âme du Club Bruges, CDK a connu une année 2020 aussi spéciale que fulgurante. Retour sur ce millésime qui restera dans les annales du jeune Brugeois.

LA RENCONTRE : ISMAILA COULIBALY

La révélation malienne du Beerschot se livre pour Sport/Foot Magazine, entre découverte de l'Europe en Norvège, ambitions futures et reconnaissance paternelle.

LE PORTRAIT : MAURICIO POCHETTINO

Après avoir fait ses classes à l'Espanyol, Southampton et Tottenham, l'Argentin s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière au PSG. Le Shérif de Murphy peut-il faire régner la loi au sein du vestiaire parisien ?

L'ABÉCÉDAIRE : ZLATAN IBRAHIMOVIC

À presque quarante balais, le géant suédois continue d'impressionner. L'occasion pour sa Majesté Ibra de se raconter, sous forme d'abécédaire.

LE SUSPENSE : TOKYO 2021

JO or not JO ? À quelques mois de la cérémonie d'ouveture, le monde du sport retient son souffle, suspendu à la décision des autorités olympiques et japonaises. Car vu la recrudescence de la pandémie au Japon, les JO sont plus que jamais en danger.

LE DOCUMENT : LES PARIS DANS LE FOOTBALL

De plus en plus présentes sur les maillots des équipes professionnelles belges, les entreprises de paris en ligne ont fait main basse sur le foot noir-jaune-rouge. Avec quelles conséquences ?

MAIS AUSSI : Franky Vercauteren, Manchester United, Romelu Lukaku, Nuno Da Costa et Joe Biden.

Auteur de dix buts, l'attaquant d'Anderlecht est en train de s'ériger comme l'un des meilleurs avants de Jupiler Pro League. Et pour lui, il est temps de s'installer durablement.Après un passage à Bruges marqué par des trophées, mais aussi un certaine irrégularité, l'Israélien revit pleinement à l'Antwerp. Au point de viser une consécration au Soulier d'Or.L'ancien Malinois est arrivé sur la pointe des pieds à Charleroi, mais s'est rapidement installé dans le couloir droit du Sporting. Rencontre avec un Flamand en terres zébrées.Décortiquage en long, en large et en stats du jeu du pitbull du Standard. Lâchez les chiens !Espoir de l'année, Diablotin, Diable, âme du Club Bruges, CDK a connu une année 2020 aussi spéciale que fulgurante. Retour sur ce millésime qui restera dans les annales du jeune Brugeois.La révélation malienne du Beerschot se livre pour Sport/Foot Magazine, entre découverte de l'Europe en Norvège, ambitions futures et reconnaissance paternelle.Après avoir fait ses classes à l'Espanyol, Southampton et Tottenham, l'Argentin s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière au PSG. Le Shérif de Murphy peut-il faire régner la loi au sein du vestiaire parisien ?À presque quarante balais, le géant suédois continue d'impressionner. L'occasion pour sa Majesté Ibra de se raconter, sous forme d'abécédaire.JO or not JO ? À quelques mois de la cérémonie d'ouveture, le monde du sport retient son souffle, suspendu à la décision des autorités olympiques et japonaises. Car vu la recrudescence de la pandémie au Japon, les JO sont plus que jamais en danger.De plus en plus présentes sur les maillots des équipes professionnelles belges, les entreprises de paris en ligne ont fait main basse sur le foot noir-jaune-rouge. Avec quelles conséquences ?MAIS AUSSI : Franky Vercauteren, Manchester United, Romelu Lukaku, Nuno Da Costa et Joe Biden.