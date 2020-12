Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 2 décembre, avec aussi le jeu fermé du Standard, la crise carolo et Orel Mangala.

L'INTERVIEW : VINCENT KOMPANY

Le coach d'Anderlecht sort de sa réserve pour la première fois depuis des années et s'exprime sur sa philosophie et ses ambitions.

L'HOMMAGE : DIEGO MARADONA

Génial, fou, talentueux, mais surtout libre, Diego Maradona s'en est allé ce 25 novembre. Évocation du plus grand joueur de l'histoire de notre sport préféré.

LE DÉCRYPTAGE : LA CRISE À CHARLEROI

Après un 18 sur 18 de feu, les Zèbres sont rentrés dans le rang, avec un cinq sur 21 douloureux. Est-ce la fin de l'état de grâce dans le Pays Noir ?

L'ANALYSE : LE JEU FERMÉ DU STANDARD

Costaud en défense mais dans le dur en attaque, le Standard ne parvient toujours pas à vraiment enflammer son jeu. Et si le club était devenu une véritable équipe de Ligue 1 ?

L'ENTRETIEN : OREL MANGALA

La déception avec les Diablotins passée, le milieu de terrain de Stuttgart passe à table et répond à cette épineuse question : peut-il un jour succéder à Axel Witsel chez les Diables ?

LE BILAN : LES RECORDS DES DIABLES

Même sans grand trophée à son actif, la génération dorée peut se targuer d'avoir battu une flopée de records. On fait le compte dans notre magazine de la semaine.

LE CHAMPION : LEWIS HAMILTON

Septuple champion du monde en F1, le Britannique passe à table.

LE TÉMOIGNAGE : Noah Lyles

L'homme le plus rapide du monde raconte son combat contre la dépression et la prise de parole nécessaire à ce propos.

MAIS AUSSI :le Club Bruges, Simen Juklerod, Iké Ugbo, Michel D'Hooghe, Séville.

