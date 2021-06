Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 16 juin, avec un retour sur Belgique-Russie et la défense diabolique.

L'INTERVIEW : YOURI TIELEMANS

Passé de promesse à titulaire indiscutable au sein du onze des Diables, Youri Tielemans fait le point sur cet EURO qui pourrait bien changer le cours de sa carrière.

LE MATCH : BELGIQUE-RUSSIE

À Saint-Pétersbourg, les buts tombent. Que retenir de l'entrée en matière réussie de Diables appliqués dans la superbe cité russe ? On fait le point.

L'ANALYSE : LA DÉFENSE BELGE

On craignait qu'elle ne flanche, elle a tenu le coup, certes face à une Russie décevante. Retour sur la prestation du trio arrière Alderweireld-Boyata-Vertonghen.

LE RETOUR AUX SOURCES : JASON DENAYER

Des agoras d'Anneessens, au coeur de Bruxelles, aux ors de l'EURO, il n'y a qu'un pas que Jason Denayer a allègrement franchi. Rencontre avec le clan du Diable de Lyon.

L'ADVERSAIRE : LE DANEMARK VU PAR THORUP

Avant le terrible incident impliquant Christian Eriksen, le Danemark faisait figure de révélation potentielle de cet EURO 2020 décidement pas comme les autres. On en parle avec le Danois Jess Thorup, ancien coach de Gand et Genk.

LA RENCONTRE : STEFAN DE VRIJ & MATTHIJS DE LIGT

Peu de paires centrales font plus rêver sur papier à l'EURO. Stefan de Vrij l'Intériste et Matthijs de Ligt le Juventino passent à table.

LE REPORTAGE : LE MENTAL AU TENNIS

Qu'est-ce qui rend le tennis si terrible à gérer mentalement ? Pourquoi la dépression semble-t-elle guetter les joueurs et joueuses du top ? Focus sur un sport plus cruel que les autres.

LE DOCUMENT : PLONGÉE AU COEUR DES ULTRAS

Ils forment un clan, une famille, un cercle. Eux, ce sont les Ultras. Loin de l'image de gros beaufs racistes qu'on veut bien leur accoler, le journaliste James Montague est allé à leur rencontre. Récit.

MAIS AUSSI : le portrait tactique de Romelu Lukaku, les coulisses de l'EURO, rencontre avec Wilfried Van Moer, Tim Sparv le capitaine de la Finlande, le derby Angleterre-Écosse, Roland-Garros, le BC Ostende,...

