Découvrez le programme de notre magazine de ce mecredi 30 décembre, avec des héros diaboliques, une rencontre avec Kayembe et l'année pourrie de Messi.

L'INTERVIEW : ROMELU LUKAKU

À l'issue d'une année 2020 canon à titre personnel, l'attaquant de l'Inter et des Diables analyse son jeu en profondeur. Et c'est passionnat.

L'ANALYSE : LE STANDARD EN CRISE

Une nouvelle défaite, un coach dehors, un noyau trop étriqué... La fin d'année du Standard est pour le moins chahutée. Retour sur une descente aux enfers en bords de Meuse.

LA RÉTRO : LA FOLLE ANNÉE DE KDB

Privé de trophées collectifs importants, mais couvert de gloire au niveau individuel, Kevin De Bruyne a connu une année contrastée. Flash-back.

LE PORTRAIT : MATT MIAZGA

Mais qui est le nouveau roc défensif d'Anderlecht ? Retour sur le parcours de l'Américano-Polonais en dix infos.

L'ENTRETIEN : JORIS KAYEMBE

Le revenant de l'année 2020. Après un début de carrière au ralenti, voilà le latéral gauche de Charleroi en lice pour une place à l'EURO. Vous avez dit christique ?

LE DÉCRYPTAGE : IVAN LEKO

Arrivé à l'Antwerp il y a quelques mois à peine, le Croate a déjà imprimé sa patte sur le port... mais devrait déjà mettre les voiles pour la Chine. On vous dit pourquoi.

LA RENCONTRE : JUNYA ITO

En pleine bourre avec Genk, le Japonais se raconte, entre tests universitaires et expatriation.

LE PARCOURS : ADIL RAMI

La moustache qui frise et l'oeil qui frétille, le défenseur français revient sur son incroyable trajectoire de vie, qui l'emmènera sur le toit du monde en Russie.

LE DOCUMENT : LA DER' DE MESSI ?

Humiliation face au Bayern, titre perdu au finish face au rival madrilène, envies d'ailleurs et caisses vides au Barça, l'année de Lionel Messi a été à l'image de celle du monde : pourrave. On y revient en long et en large.

L'INFO DICO

GOAT, The Greatest of all Time. Retour sur les origines d'une expression en vogue.

MAIS AUSSI : Rémy Descamps, le Dakar, Schalke 04, Mouscron, Lukas Nmecha.

