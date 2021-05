Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 5 mai, avec également une plongée légendaire dans les années folles de l'Excel Mouscron.

L'INTERVIEW : THIBAUT COURTOIS ET VINCENT VANASCH

Quand l'un des meilleurs gardiens du monde du football croise la référence internationale du hockey, la conversation tourne forcément autour de ce poste si particulier. Interview sans filet, pour ouvrir notre série consacrée aux hommes forts des Diables à l'approche de l'EURO.

L'ANALYSE : LIOR REFAELOV

Soulier d'Or en janvier, joueur libre dans la foulée, l'Israélien a choisi de lier son avenir à Anderlecht, et suivra donc les play-offs loin de la pelouse d'un Bosuil où il est devenu indésirable. Histoire d'un transfert étonnant.

LA RENCONTRE : AXEL LAWARÉE

On dit de lui qu'il est, avec Roberto Martínez, l'homme qui fait le plus d'heures dans les bureaux de la Fédération à Tubize. Pourtant, personne ne sait vraiment ce qu'est devenu Axel Lawarée depuis son départ du Standard. Retrouvailles.

LE FLASH-BACK : MOUSCRON

Relégués au bout d'années mouvementées sous pavillon étranger, l'Excel convoque surtout les souvenirs nostalgiques de son premier passage haut en couleurs au sein de l'élite. Récit de ces années de légende locale, en compagnie des principaux protagonistes de l'époque.

LE VOYAGE : LUIS SUÁREZ

Indésirable au Barça, Luis Suárez est devenu l'un des hommes-clés de l'Atlético dans la course au titre. Ce week-end, les Colchoneros croisent justement la route des Blaugranas dans un duel qui pourrait conditionner la fin de saison. L'occasion pour le Pistolero de dégainer les bons mots.

LE COME-BACK : REMCO EVENEPOEL

Près de neuf mois après sa terrible chute dans une descente lombarde, Remco Evenepoel est à l'aube de sa renaissance alors que se profile le Giro. L'occasion de faire le point sur l'évolution d'un prodige sur lequel l'accident a forcément laissé quelques séquelles.

MAIS AUSSI : Olivier Deschacht, Theo Bongonda, l'Inter, l'Ajax, Ronald Koeman, Yannick Thoelen et Emilio Ferrera.

