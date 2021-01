Que voilà un joli programme pour notre premier numéro de l'an 2021. On vous propose des interviewes de Sowah, Losada et des focus sur le coaching de Leye et Bas Dost, la nouvelle arme du Club.

L'INTERVIEW : HERNÁN LOSADA

Sport/Foot Magazine a rencontré le coach du Beerschot à Anvers. Un entretien où l'ancien numéro 10 décortique ses principes et sa méthode.

L'ANALYSE : COACH MBAYE LEYE

Tout juste intronisé à la tête du Standard, Mbaye Leye s'apprête à endosser le costume de T1 pour la première fois de sa carrière. À quoi peut-on s'attendre ? Tentative de réponse.

LE DÉCRYPTAGE : PAUL MUKAIRU

Arrivé avec difficulté en Belgique, l'ailier gauche du Sporting a déjà séduit son nouvel employeur. Et symbolise à lui seul la nouvelle recette anderlechtoise.

L'ANALYSE : LE TRANSFERT PARFAIT

Alors que le mercato hivernal a repris ses droits, comment minimiser au maximum les achats foireux ? Et surtout, comment réussir le transfert parfait ? Des experts nous répondent.

L'ENTRETIEN : KAMAL SOWAH

Le joueur prêté par Leicester à OHL impressionne sous le maillot louvaniste. Rencontre avec un Ghanéen qui est bien plus qu'un simple joueur de foot.

LES TÉMOIGNAGES : BAS DOST

L'ancien international néerlandais est la nouvelle arme fatale du Club Bruges. Que peut-il apporter au champion en titre ? Ceux qui le suivent donnent des éléments de réponses.

LA RENCONTRE : NATHAN DE MEDINA

Un temps blacklisté à Mouscron, le défenseur a rebondi à l'Arminia Bielefeld, en Bundesliga. L'ancien d'Anderlecht affiche sa confiance au beau milieu de sa première saison dans un grand championnat.

LE DUO : HEYNCKES-FLICK

Deux hommes, deux coaches, deux triplés, un club : le Bayern Munich. Hansi Flick (2020) et Jupp Heynckes (2013) reviennent sur leurs succès respectifs sur le banc du Rekordmeister.

LA MÉTHODE : ANTONIO CONTE

De la passion, de l'intelligence et surtout une grosse dose de perfectionnisme, Antonio Conte lève le voile sur les secrets de sa réussite.

LE FUTUR : 20 TALENTS BELGES

Cyclisme, natation, judo... La Belgique a des chances d'encore briller dans pas mal de disciplines grâce à ce vingt sportifs noir-jaune-rouge à l'aube d'une belle carrière. Présentation.

LE DOCUMENT : LES BRITONS DE BELGIQUE

Le Brexit acté, on part à la rencontre de cinq Britanniques attachants, installés en Belgique et surtout fans de sport.

MAIS AUSSI: Mauricio Pochettino, Eli Iserbyt, Thibaut Courtois, Hein Vanhaezebrouck.

