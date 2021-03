Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 10 mars, avec des entretiens avec Mark McKenzie (Genk), Guillaume Hubert (Ostende) et Traik Tissoudali (Gand). Sans oublier un focus sur l'école des jeunes de Charleroi.

LE DÉCRYPTAGE : LA POLITIQUE BINATIONALE DES DIABLES

Adrien Truffert. Pascal Struijk. Deux noms aujourd'hui sur toutes les lèvres des supporters des Diables. Deux binationaux qui en disent long sur la politique menée en interne pour étoffer le noyau diabolique en vue de l'EURO.

L'ANALYSE : L'INSTABILITÉ DU STANDARD

Capable du meilleur comme du pire, le club liégeois est plus instable que jamais. Fâcheux, alors que les play-offs 2 s'éloignent de semaine en semaine.

LE PATRON : ALBERT SAMBI LOKONGA

Malgré un parcours parfois chahuté, le petit milieu de terrain est devenu le patron et le capitaine du Sporting d'Anderlecht. Retour sur cette trajectoire étonnante.

LE REPORTAGE : L'ÉCOLE DES JEUNES DE CHARLEROI

Longtemps délaissée, l'académie des Zébrions est en train de prendre de l'ampleur au sein du projet de Mehdi Bayat. À quand les premières pépites en équipe A ?

L'INTERVIEW : TARIK TISSOUDALI

Orpheline de Jonathan David depuis le mercato estival, La Gantoise a peut-être enfin trouvé le vrai remplaçant du costaud Canadien. Elle l'a fait au Beerschot, en recrutant le Néerlando-Marocain Tarik Tissoudali.

LA RENCONTRE : MARK MCKENZIE

Le défenseur de Genk est à la fois joueur, mais se sert aussi de sa renommée pour tenter de faire évoluer les mentalités. Rencontre avec un influenceur.

LE PLAGISTE : GUILLAUME HUBERT

À 27 ans, le portier d'Ostende est en train de prendre une nouvelle dimension entre les perches côtières. Rendez-vous est pris à la plage pour en discuter.

LE TÉMOIGNAGE : SMAIL PREVLJAK

Formé par Red Bull en Autriche et en Allemagne, l'attaquant d'Eupen a également vécu les horreurs de la guerre en Bosnie. On en parle dans un entretien-portrait à ne pas rater.

LE DUEL : HAALAND - MBAPPÉ

Rapides, costauds, charismatiques, prolifiques, les deux attaquants n'en finissent plus de marquer. À la fois les buts et les esprits. Ceux que certains qualifient déjà de nouveaux Messi et Ronaldo passés au crible.

LE PORTRAIT : HANNE MESTDAGH

La basketteuse s'apprête à vivre ses premiers Jeux Olympiques avec les impressionnantes Belgian Cats. On fait le point Tokyo 2021 avec la Belge, à quelques semaines de l'Odyssée japonais.

LE DOCUMENT : JEAN-PIERRE MONSERÉ

Il y a cinquante ans, le champion du monde perdait tragiquement la vie, vêtu du maillot arc-en-ciel. Évocation de la carrière brisée d'une icône du cyclisme belge.

MAIS AUSSI : Thomas Henry, Rob Schoofs, Adriano, le Sporting Portugal, le Club Bruges, Gianni Bruno.

