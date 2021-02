Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 24 février, avec les ambitions d'Anderlecht, João Klauss & Jordan Lukaku, mais aussi Steven Defour, Will Still et Peter Sagan.

L'INTERVIEW : JORDAN LUKAKU

Longtemps paria en Belgique, voire moqué, le latéral gauche a retrouvé de sa superbe à l'Antwerp. L'occasion de parler du racisme, de sa vision du foot et de la société. Entretien costaud.

L'AMBITION : LE RETOUR D'ANDERELCHT

Même s'il reste sur des résultats moribonds, le Sporting a un plan pour revenir au top niveau. Et cela passe par une vision bien précise, chapeautée par une direction qui semble savoir où elle va. Analyse.

LE PORTRAIT : JOÃO KLAUSS

En une dizaine de matches au Standard, l'attaquant brésilien a déjà marqué l'attaque rouche de sa patte. Portrait du grand blond de Sclessin.

LE DÉCRYPTAGE : LA FIN POUR STEVEN DEFOUR

L'ancien Malinois est revenu au bercail en signant un contrat basé sur la performance au KaVé. Retour sur une carrière menée tambour battant entre Genk, Liège, Porto, Anderlecht et Burnley... mais dont la fin se rapproche inexorablement.

LA RENCONTRE : CHRISTOPHE LEPOINT

Le solide médian est de retour à l'Excel, là où il s'était révélé il y a une quinzaine d'années. On passe à table avec l'ancien Diable rouge, qui revient sur sa carrière, ses regrets, ses exploits.

L'ENTRETIEN : WILL STILL

Adoubé par la direction du Beerschot à 28 ans seulement, Will Still est devenu le plus jeune coach de l'histoire de Pro League. Et c'est tout ? Certainement pas. Entretien avec un T1 aussi jeune qu'ambitieux.

L'ANALYSE : LES DROITS TV

Plus que jamais, les clubs de foot sont dépendants des droits télé, inépuisable manne financière bienvenue en ces temps de coronavirus. Analyse.

LE DOCUMENT : GIANNI INFANTINO

Le chauve qui tirait les boules pour les tirages au sort est devenu le grand patron de la FIFA. Avec l'intention louable de rendre la Fédé internationale plus propre. Cinq ans plus tard, l'homme est autant détesté que son prédecesseur Sepp Blätter. Récit.

LE REPORTAGE : PETER SAGAN

En panne de victoires, le Slovaque conserve malgré tout ses ambitions. Retour sur les derniers mois compliqué du sprinteur, triple champion du monde et qui est bien plus que la "rock star" du peloton.

MAIS AUSSI : Kylian Mbappé, Hein Vanhaezebrouck, Karim Belhocine, Yves Vanderhaeghe, Bas Dost, une ancienne connaissance du Club Bruges.

Longtemps paria en Belgique, voire moqué, le latéral gauche a retrouvé de sa superbe à l'Antwerp. L'occasion de parler du racisme, de sa vision du foot et de la société. Entretien costaud.Même s'il reste sur des résultats moribonds, le Sporting a un plan pour revenir au top niveau. Et cela passe par une vision bien précise, chapeautée par une direction qui semble savoir où elle va. Analyse.En une dizaine de matches au Standard, l'attaquant brésilien a déjà marqué l'attaque rouche de sa patte. Portrait du grand blond de Sclessin.L'ancien Malinois est revenu au bercail en signant un contrat basé sur la performance au KaVé. Retour sur une carrière menée tambour battant entre Genk, Liège, Porto, Anderlecht et Burnley... mais dont la fin se rapproche inexorablement.Le solide médian est de retour à l'Excel, là où il s'était révélé il y a une quinzaine d'années. On passe à table avec l'ancien Diable rouge, qui revient sur sa carrière, ses regrets, ses exploits.Adoubé par la direction du Beerschot à 28 ans seulement, Will Still est devenu le plus jeune coach de l'histoire de Pro League. Et c'est tout ? Certainement pas. Entretien avec un T1 aussi jeune qu'ambitieux.Plus que jamais, les clubs de foot sont dépendants des droits télé, inépuisable manne financière bienvenue en ces temps de coronavirus. Analyse.Le chauve qui tirait les boules pour les tirages au sort est devenu le grand patron de la FIFA. Avec l'intention louable de rendre la Fédé internationale plus propre. Cinq ans plus tard, l'homme est autant détesté que son prédecesseur Sepp Blätter. Récit.En panne de victoires, le Slovaque conserve malgré tout ses ambitions. Retour sur les derniers mois compliqué du sprinteur, triple champion du monde et qui est bien plus que la "rock star" du peloton.MAIS AUSSI : Kylian Mbappé, Hein Vanhaezebrouck, Karim Belhocine, Yves Vanderhaeghe, Bas Dost, une ancienne connaissance du Club Bruges.