Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 27 janvier, avec du Diable, le nouveau roi de la Pro League et la nouvelle arme des Mauves. Entre autres...

L'ENQUÊTE : FELLAINI À L'EURO ?

Sera, sera pas ? La blessure d'Axel Witsel a beau avoir plus que jamais relancé la piste d'un retour de Marouane Fellaini en équipe nationale, le come-back de Big Mo n'est pas aussi clair qu'espéré par beaucoup. Enquête avec les principaux acteurs du dossier.

LE DOCUMENT : L'ARGENT SALE DU FOOT AMATEUR

Règles confuses, fraudes en tous genres, le désordre règne en maître dans le foot d'en-bas. Enquête.

LE PATRON : NOA LANG

Indésirable à l'Ajax, où son caractère bouillant lui a joué des tours, Noa Lang est en train de s'ériger en véritable roi de la Pro League. On revient sur le premier bilan du jeune Néerlandais sous nos latitudes.

L'ANALYSE : CHARLEROI

Sale temps à Charleroi, après un départ canon en championnat. Serait-ce la preuve que la direction sportive du Sporting a atteint ses limites ? Tentative de réponse.

LE SOUVENIR : ABDOULAY DIABY

Avant de revenir en Belgique via Anderlecht, l'attaquant avait brillé sur les prés noir-jaune-rouge sous les maillots de feu le RMP et du Club Bruges. Souvenirs.

L'INTERVIEW : MARC BRYS

On revient sur le début de saison canon d'OHL, l'une des révélations d'une saison de Pro League un peu folle. Entre expérience à l'étranger et petits plaisirs de la vie.

LA RENCONTRE : NICKLAS DORSCH

Formé au Bayern, mais débarqué dans une Gantoise en perdition, le milieu de terrain allemand tente d'inculquer la mentalité teutonne à ses équipiers. Rencontre toute en muscles.

LE PORTRAIT : JORGE SIMÃO

Qui est ce Portugais en passe de réussir sa mission-suicide à l'Excel Mouscron ? Portrait, entre le Portugal, l'Arabie saoudite et le Canonnier.

LE CANDIDAT AU TITRE : L'ATLÉTICO

Il n'y a pas que la JPL qui voit les grands trébucher. La Liga aussi vit des heures instables. Tout profit pour l'Atlético de Yannick Carrasco et Diego Simeone, qui pourrait bien tirer les marrons du feu en fin de saison.

L'ENTRETIEN : SVEN VANTHOURENHOUT

Grand espoir du cyclisme belge, Sven Vanthourenhout n'a jamais réussi à percer. Pire, il a même sombré dans l'anorexie. Avant de rebondir comme sélectionneur reconnu et apprécié. Entretien vérité.

MAIS AUSSI : Lille, Junya Ito, Didier Lamkel Zé, Leicester, les JO, le retour d'Amallah.

