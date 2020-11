Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 4 novembre, avec le point sur le pouvoir d'attraction de Lucien D'Onofrio en couverture.

L'INTERVIEW : ALEXANDER BLESSIN

Voyage à la Côte, nouvel eldorado du pressing à l'allemande depuis l'arrivée du coach Blessin. Un homme biberonné aux préceptes de l'écurie Red Bull qui nous livre sa méthode.

L'ENQUÊTE : LES RÉSEAUX DU DON

On le dit de plus en plus proche d'un retour au Standard, mais aussi quelque peu vieillissant. Qu'en est-il réellement ? Enquête sur les traces de Lucien D'Onofrio, entre Liège et Anvers.

LA RENCONTRE : ALBERT SAMBI LOKONGA

Suite au départ de Jérémy Doku, il a pris la place de première pépite en titre d'Anderlecht. Entretien zen avec celui qui doit être le nouveau crack d'un Sporting avide de jeunes talents.

LA CONFESSION : RUUD VORMER

Derrière la grande gueule et la mèche blonde, qui est vraiment le capitaine du Club Bruges ? Ruud Vormer livre une partie plus intime de lui et de son clan.

LE JOUEUR DU MOIS : XAVIER MERCIER

Trois fois nommé, Xavier Mercier a enfin décroché le titre de Joueur du mois. Le meneur de jeu d'OHL remporte la timballe grâce à sa régularité.

LA BALADE : GEORGES LEEKENS À SCHAERBEEK

Avant de se lancer dans un tour du monde par bancs interposés, Mac the Knife fit les beaux jours du Crossing de Schaerbeek. Rendez-vous sur les terres de ses premiers exploits. Et premiers tacles, aussi.

L'ANALYSE : POURQUOI JONATHAN DAVID GALÈRE À LILLE

Arrivé avec l'étiquette de transfert sortant le plus cher de l'histoire du championnat de Belgique, le Canadien peine à trouver ses marques en Ligue 1. Explications.

LE DOCUMENT : LE VRAI-FAUX KLASSIKER

À l'aube d'un nouveau choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, retour sur les racines d'un duel haut de gamme en terres allemandes.

LE PORTRAIT : TOTO WOLFF

Alors que Mercedes poursuit sa moisson de titres et de gloire dans les paddocks, focus sur l'homme qui a façonné l'une des écuries les plus voraces de succès de l'histoire de la F1.

MAIS AUSSI : Mamadou Fall, Duckens Nazon, Bastien Toma, la BeNeLeague de basket, entretien avec Thiago Silva.

