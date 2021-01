Découvrez le sommaire de notre magazine de ce mercredi 20 janvier.

LA COVER : LE STANDARD DE LEYE

Un nouveau coach, un nouvel attaquant, un mercato de janvier qui pourrait encore être animé : on fait le point en long, en large et en coulisses sur l'actu des Rouches version 2021.

L'INTERVIEW : FELICE MAZZÙ

Il a passé des années à Charleroi, son nom a circulé plusieurs fois au Standard, mais à quelques jours du choc wallon, le Hennuyer survole surtout la D1B avec l'Union.

LE PORTRAIT : TIMON WELLENREUTHER

Arrivé en tant que doublure de Van Crombrugge, l'Allemand s'est installé entre les perches mauves suite à la blessure de son concurrent. Qui est vraiment le dernier rempart du Sporting ?

L'ANALYSE : PAUL ONUACHU

Accompagné de doutes au moment de son arrivée, le géant nigérian met tout le monde d'accord cette saison, au fur et à mesure qu'il creuse l'écart au classement des buteurs.

LE GRAND ENTRETIEN : GIANNI BRUNO

Homme en forme du Essevee, l'ancien équipier d'Eden Hazard au LOSC jette un oeil dans le rétroviseur pour raconter un parcours déjà riche en voyages et en expériences.

LES RACINES : LIOR REFAELOV

Récompensé par le Soulier d'Or, le maître à jouer de l'Antwerp a grandi en Israël. Sport/Foot Magazine se rend sur sa terre natale, pour remonter le fil de sa vie jusqu'à la racine.

LE DOCUMENT : LES ANNÉES VERHAEGHE

En dix ans, l'homme d'affaires flamand a transformé un Bruges moribond en machine à gagner qui écrase la concurrence nationale. Retour sur un décollage difficile et une ascension spectaculaire.

MAIS AUSSI :Shamar Nicholson, Hamdi Harbaoui, Thomas Henry, Schalke 04 et le Barça.

Un nouveau coach, un nouvel attaquant, un mercato de janvier qui pourrait encore être animé : on fait le point en long, en large et en coulisses sur l'actu des Rouches version 2021.Il a passé des années à Charleroi, son nom a circulé plusieurs fois au Standard, mais à quelques jours du choc wallon, le Hennuyer survole surtout la D1B avec l'Union.Arrivé en tant que doublure de Van Crombrugge, l'Allemand s'est installé entre les perches mauves suite à la blessure de son concurrent. Qui est vraiment le dernier rempart du Sporting ?Accompagné de doutes au moment de son arrivée, le géant nigérian met tout le monde d'accord cette saison, au fur et à mesure qu'il creuse l'écart au classement des buteurs.Homme en forme du Essevee, l'ancien équipier d'Eden Hazard au LOSC jette un oeil dans le rétroviseur pour raconter un parcours déjà riche en voyages et en expériences.Récompensé par le Soulier d'Or, le maître à jouer de l'Antwerp a grandi en Israël. Sport/Foot Magazine se rend sur sa terre natale, pour remonter le fil de sa vie jusqu'à la racine.En dix ans, l'homme d'affaires flamand a transformé un Bruges moribond en machine à gagner qui écrase la concurrence nationale. Retour sur un décollage difficile et une ascension spectaculaire.MAIS AUSSI :Shamar Nicholson, Hamdi Harbaoui, Thomas Henry, Schalke 04 et le Barça.