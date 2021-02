Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 17 février, avec des entretiens avec Luka Elsner et Amine Benchaib, la recherche de Marco Kana, et un portrait tactique de Pascal Struijk, potentiel futur Diable.

LE SCAN : BRUGES SOUS L'OEIL DE LA PRO LEAGUE

Trop fort collectivement, trop fort individuellement, le Club Bruges... L'autoritaire leader de la Pro League passe sous le scan de la D1A, via ses propres victimes. Paroles de martyrs.

L'INTERVIEW : LUKA ELSNER

Révélé à l'Union Saint-Gilloise, relégué avec Amiens, Luka Elsner garde une cote de popularité assez forte en Belgique. Revenu à Courtrai, le Franco-Slovène se confie.

LA RECHERCHE : OÙ EST PASSÉ MARCO KANA ?

Symbole de l'Anderlecht de Vincent Kompany la saison passée, le défenseur-milieu de terrain-étudiant fait désormais banquette. Mais que se passe-t-il pour le jeune homme ?

L'ANALYSE : BENJAMIN NICAISE AU STANDARD

Comment le directeur sportif gère-t-il ses dossiers en bords de Meuse ? Analyse de la gestion sportive de l'ancien gratteur de ballons de Sclessin.

LA RENCONTRE : AMINE BENCHAIB

Débarqué de Lokeren à Charleroi cet été, l'élégant numéro 10 revient sur son intégration au Sporting, et la façon dont il a dû transformer son jeu pour entrer dans le moule du foot de Karim Belhocine.

LE COME-BACK : DIDIER LAMKEL ZÉ

Indésirable sous Ivan Leko en raison de ses frasques à répétition, blacklisté par ses propres supporters, le Camerounais est redevenu l'homme le plus décisif de l'Antwerp. Retour les derniers mois chahutés de DLZ.

LA RÉSURRECTION : LES GLASGOW RANGERS

Relégués en D4 suite à des déboires financiers, les Rangers sont de retour au sommet, tant en Europe qu'en Écosse. Notamment grâce à l'aura de leur coach, un certain Steven Gerrard.

LE PORTRAIT TACTIQUE : PASCAL STRUIJK

Un défenseur central gaucher habile ballon au pied ? Voilà un profil qui ne pouvait que plaire à Roberto Martinez. Focus tactique sur Pascal Struijk, le Belgo-Néerlandais de Leeds.

LA SÉANCE PSY : ELINE BERINGS

L'athlète, spécialiste des haies et psy de formation, explique les bienfaits de la psychologie sur les sportifs. Entretien freudien.

LE DOCUMENT : KIEV CAPITALE DU FOOT

Le Club Bruges s'apprête à affronter le froid ukrainien en Europa League, au Dynamo Kiev. Une ville qui possède un ADN foot bien plus prononcé qu'on ne pourrait l'imaginer. Voyage, voyage.

MAIS AUSSI : Sven Kums, le Germinal Ekeren, Pierre Bourdin (Beerschot), Mohamed Réda Halaima (Beerschot), Smail Prevljak (Eupen).

