Découvrez le programme de la semaine, dont notre entretien avec le meilleur donneur d'assists de Pro League Jean-Luc Dompé et les raisons du retour en grâce de la F1.

LE DOSSIER : LE BULLETIN DU MERCATO

Qui a réalisé les meilleurs transferts de l'été, qui a jeté son argent par les fenêtres ? La rédac' donne son avis et la parole aux 18 clubs du championnat... mais aussi ses notes sur 10 aux clubs recruteurs de Pro League !

L'ACTU CHAUDE : LA FOLLE SEMAINE DU STANDARD

Entre le transfert d'Hugo Siquet à Fribourg et la fin de match chaotique contre Charleroi, le Standard a une nouvelle fois confirmé sa réputation de poudrière. Retour sur des jours qui pourraient tout changer à Liège.

LA RENCONTRE : JEAN-LUC DOMPÉ

Ultra-doué, mais parfois trop nonchalant, le Parisien est aujourd'hui devenu suffisamment mature pour exploser à Zulte Waregem. Entretien avec l'actuel roi des assists en Pro League.

LES RETROUVAILLES : THIBAULT PEYRE - UNION

Le défenseur de Malines retrouve le Duden, trois ans après l'avoir quitté pour... le KaVé dans des circonstances pour le moins tumultueuses. Il revient sur ce transfert épique dans notre mag de la semaine.

LES COULISSES : LA FIN DE MOUSCRON ?

Toujours plus dans le rouge, les finances de l'Excel pourraient définitivement condamner le club hurlu. Voyage dans les coulisses peu reluisantes d'un club à bout de souffle.

LE PORTRAIT : ERIK TEN HAG

Comment cet homme méprisé pour son côté "paysan" est-il devenu le coach à succès dont l'Ajax rêvait. Retour sur son parcours.

LA RÉSURRECTION : LE RETOUR EN GRÂCE DE LA F1

Démodée à la fin des années Michael Schumacher, la Formule 1 s'offre un véritable revival auprès du public grâce à un nouvel antagonisme, une saison pleine de suspense... et la série Netflix "Drive to Survive".

MAIS AUSSI : le Joueur du mois, les 50 ans de Panini en Belgique, les rêves olympiques du cyclo-cross, Tarik Tissoudali,...

