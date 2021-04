Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 7 avril, avec un entretien avec Lorenzo Staelens, la future carrière de Guillaume Gillet et les années galère des Red Flames.

L'ENTRETIEN : LORENZO STAELENS

Passé par le Club Bruges et Anderlecht, l'ancien moustachu était le témoin idéal avant le Topper. L'ex-Diable évoque sa carrière, sa désillusion envers Hein Vanhaezebrouck et son passage houleux du Club au Sporting.

L'ANALYSE : COMMENT BRUGES A RINGARDISÉ ANDERLECHT

À la traîne derrière le géant mauve des années durant, le Club a pris une sacrée revanche en parvenant à dominer le RSCA dans quasi tous les domaines, le tout en quelques années à peine.

LE DÉCRYPTAGE : LE POINT SUR L'IMMOBILIÈRE DU STANDARD

Créée par Bruno Venanzi pour renflouer les caisses désespérément vides du Standard, l'Immobilière du club est en train de prendre forme, et réunit une partie du gratin des affaires liégeoises.

L'ACTU : GUILLAUME GILLET FUTUR GRAND COACH ?

Faute de vraiment briller crampons aux pied, le milieu de terrain de Charleroi le fait derrière les bancs de l'école des entraîneurs. Focus sur un reconversion qu'on annonce réussie. Même que c'est Roberto Martínez qui le dit...

LE PORTRAIT : PAUL GHEYSENS

Il a replacé l'Antwerp sur la carte du football belge et ambitionne maintenant la Ligue des Champions. Magnat de l'immobilier, patron du Great Old et visionnaire, qui est vraiment Paul Gheysens ?

LE PARCOURS : JULIEN NGOY

Avant d'être la révélation d'Eupen, Julien Ngoy a été un grand espoir de Stoke City. Retour sur ses débuts aux côtés de Marko Arnautovic, Xherdan Shaqiri et Peter Crouch.

LES SOUVENIRS : LES ANNÉES GALÈRES DES RED FLAMES

Qualifiée pour un second EURO de rang, la sélection fémnine revient de loin, entre vestiaires minuscules et maillots trop grands. Souvenirs.

L'ENTRETIEN : KILLIAN OVERMEIRE

L'ancien milieu de terrain de Lokeren a rangé les crampons, mais cela ne l'empêche pas de kiffer sa nouvelle vie. On en parle avec cet ex-Diable qui n'a jamais pu quitter son club de coeur.

LA REMONTÉE : BARCELONE

Un temps considéré comme perdu pour le titre en Liga, le Barça revient du diable vauvert. Au point de coiffer l'Atlético au poteau ? Analyse.

LA RENCONTRE : MAURI VANSEVENANT

Bien dans ses baskets et ambitieux, le coureur de l'équipe Quick-Step s'ouvre à Sport/Foot Magazine.

LE DOCUMENT : L'AMOUR DANS LA PEAU

Ces supporters ont leur club dans la peau et l'assument à 200%. Rencontres hautes en couleurs avec ces fous de foot.

MAIS AUSSI : Keylor Navas le talisman, Patrik Hrosovsky, Didier Lamkel Zé joueur du mois, Porto, le patron du COIB avant les JO.

