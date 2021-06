Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 30 juin, consacré en grande partie aux Diables. Avec aussi les coulisses de la montée en puissance de Romelu Lukaku et l'analyse tactique de la défense des Diables.

LE DOSSIER: LA RÉVOLUTION MARTÍNEZ

Comment le Catalan a révolutionné le football belge ? Plus directeur sportif que sélectionneur, Roberto Martínez fait l'unanimité dans les arcanes de la Fédération depuis bien longtemps. On vous explique comment Martínez s'est rendu indispensable.

L'INTERVIEW : AXEL WITSEL

On pensait sa saison terminée au coeur de l'hiver, mais le métronome des Diables n'a jamais paru aussi sûr de son football qu'en ce début d'été. La parole est à l'expérience.

LE REPORTAGE : SUR LES TRACES DE JÉRÉMY DOKU

Peu utilisé par Roberto Martínez jusqu'ici, le gamin d'Anvers reste un atout non négligeable dans la manche du sélectionneur. Voyage sur les chemins qui ont vu grandir le dernier grand talent belge.

LE GUERRIER : ROMELU LUKAKU

Comment l'attaquant de l'Inter a décidé que 2021 serait son année. Coulisses d'une montée en puissance qui pourrait nous mener vers les sommets.

LA RÉTRO : L'EURO 2000 DE FILIP DE WILDE

De la carrière de Filip De Wilde, on ne retient trop souvent que ces bourdes de l'été 2000 qui allaient condamner les Diables de Robert Waseige. Un triste constat avec lequel l'ancien portier d'Anderelecht a appris à vivre. Il s'en explique.

LE DÉCRYPTAGE : L'ITALIE DE ROBERTO MANCINI

Ressuscitée par un entraîneur qu'on disait has been il y a peu, la Squadra version Mister Mancini se positionne plus que jamais en challenger de luxe pour les Diables. Analyse.

LA BALADE : REPRISE EN PRO LEAGUE

Petit voyage belgo-belge entre Liège et Charleroi, en passant par Bruges, où on s'attelle déjà à préparer une saison de Pro League qui s'annonce passionnante.

LA RENCONTRE : ALINE ZELER A CHARLEROI

L'ancienne star des Red Flames veut apporter son professionnalisme au football féminin en Belgique. Elle démarre son voyage à Charleroi et nous détaille les contours de son approche.

MAIS AUSSI : la tactique de la défense des Diables, le coup de coeur danois, grandeur et misère de Michel Platini, ...

