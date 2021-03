Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 3 mars, avec la revanche de Pep Guardiola, Obbi Oulare et Hannes Delcroix, mais aussi Genk qui se cherche, Thomas Didillon, le derby de Manchester et les secrets d'entraînement de Wout van Aert.

LE DÉCRYPTAGE : OBBI OULARE

Quelques semaines après avoir été éjecté dans le noyau B, Obbi Oulare voit son aventure au Standard prendre une mauvaise tournure. Que devient le géant de Sclessin ?

LA RENCONTRE : HANNES DELCROIX

Né en Haïti, le défenseur d'Anderlecht s'est fait sa place dans l'arrière-garde mauve. Ex-pote de promo de Remco Evenepoel et Sebastiaan Bornauw, le joueur passe à table pour Sport/Foot Mag.

L'ANALYSE : POURQUOI GENK SE CHERCHE

Candidat au titre, puis seulement au top 4, et enfin en crise, le Racing est passé par toutes les couleurs ces dernières semaines. John van den Brom peut-il relancer la machine limbourgeoise à temps ?

L'INTERVIEW : THOMAS DIDILLON

Passé par Anderlecht et Genk, le Français est aujourd'hui épanoui entre les perches du Cercle Bruges. Entretien avec une forte personnalité de notre championnat.

LE PORTRAIT : ODILON KOSSOUNOU

L'Ivoirien du Club Bruges est tellement bon qu'il attire désormais les convoitises de l'étranger. Va-t-il résister aux sirènes des grands clubs européens ?

L'ANNIVERSAIRE : NICOLAS PENNETEAU

Ca y est, Nicolas Penneteau a franchi le cap des quarante berges. L'occasion rêvée pour faire le bilan d'un passage à Charleroi qui a fait de lui une légende dans le Pays Noir.

LE DERBY : CITY VS UNITED

Qui aurait cru en début de saison que ce match sentirait autant la poudre et serait aussi important dans la lutte pour le titre ! Et pourtant, les deux clubs de Manchester sont bel et bien les deux principaux candidats au titre anglais.

LE RETOUR : PEP GUARDIOLA

Comment le Catalan a fait pour retrouver le fil de ses idées et revenir au top niveau, quelques mois après avoir été annoncé menacé par sa direction à l'Etihad. Focus tactique sur le nouveau Pep.

LE DOCUMENT : LES RÉSEAUX SOCIAUX & LE FOOT

Outils indispensables à la communication moderne, les réseaux sociaux ont révolutionné le rapport des clubs avec leur public. Et leurs sponsors. Analyse.

LA MÉTHODE : WOUT VAN AERT

Comment le champion venu de Campine prépare-t-il sa saison sur route, où il sera forcément très attendu dès le printemps. Réponses avec son coach, Marc Lamberts.

LE MÉDAILLÉ POTENTIEL : JAOUAD ACHAB

Malheureux à Rio en 2016, le taekwondoïste tient à avoir sa revanche à Tokyo. Retour sur une préparation olympique en compagnie d'une des meilleures chances de médailles belges aux prochains JO.

MAIS AUSSI : Alessio Castro Montes, Justine Vanhaevermaet, Nabil Dirar, Koen Casteels, Mouscron.

