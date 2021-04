Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 14 avril, avec l'avenir de Philippe Clement, la nouvelle recette du Standard et les adieux de Sergio Agüero.

LA RÉPONSE : VINCENT KOMPANY

Le coach anderlechtois est en train de réussir son pari au Sporting, après des premiers mois compliqués à la tête de son club de toujours. On revient sur la trajectoire mauve vers les play-offs 1.

LA FORMULE : STANDARD

Et si Mbaye Leye avait trouvé la recette pour faire fonctionner son effectif contre Eupen ? Retour sur une adaptation qui pourrait s'avérer cruciale avant la finale de la Coupe.

LE PARCOURS : SHAMAR NICHOLSON

De la violence de Kingston, capitale de la Jamaïque, à la vie paisible de Charleroi, Shamar Nicholson retrace son parcours dans une interview passionnante.

LE DÉCRYPTAGE : L'AVENIR DE PHILIPPE CLEMENT

Après deux titres d'affilée et probablement encore un troisième, est-il temps pour Philippe Clement de se mettre en danger et de filer à l'étranger ? Analyse.

L'INTERVIEW : ANDREW HJULSAGER

Le maître à jouer d'Ostende, révélation de la saison, s'explique sur la révolution qui s'est produite à la Côte sous Alexander Blessin. Ou peut-on parler de résurrection?

LES TÉMOIGNAGES : PETER MAES

Cela fait maintenant vingt ans que le Limbourgeois écume les bancs du pays. Flash-back sur la carrière du sauveur de Saint-Trond, via 19 témoignages de ses ex'.

L'EXPAT' : HERNÁN LOSADA

Ça y est, la MLS reprend ! L'occasion pour l'ancien coach du Beerschot de découvrir son nouveau championnat avec D.C. United. Et l'occase pour nous de revenir sur les grands moments de la carrière de l'artiste argentin.

LES ADIEUX : KUN AGÜERO

Après dix ans de bons et loyaux services, Sergio Agüero s'apprête à prendre congé de Manchester City. Focus sur une décennie d'exploits à la a sauce sud-américaine.

LE DUEL : SCHUMACHER OU HAMILTON

Alors, entre les deux septuples champions du monde, c'est qui le meilleur ? On a tenté un comparatif entre les deux pilotes, à l'aube d'une saison qui pourrait voir le Britannique ceindre une huitième couronne mondiale.

L'OLYMPIENNE : CLAIRE MICHEL

Après des Jeux Olympiques loupés à Rio, la triathlète belge annonce ses objectifs pour Tokyo 2021. Des Olympiades qui ne pouvaient tomber à un meilleur moment pour elle. Explications.

LE DOCUMENT : LES RÉCIDIVES EN MATIÈRE D'ABUS SEXUELS

Il y a quelques semaines, nous vous proposions le courageux témoignage d'un ancien joueur victime d'abus sexuels de la part de son coach. Désormais, place à des solutions pour éviter les récidives.

MAIS AUSSI : Hakim Ziyech, le transfert d'Erling Haaland, les actionnaires d'Anderlecht, Danijel Milicevic, Didier Lamkel Zé.

Le coach anderlechtois est en train de réussir son pari au Sporting, après des premiers mois compliqués à la tête de son club de toujours. On revient sur la trajectoire mauve vers les play-offs 1.Et si Mbaye Leye avait trouvé la recette pour faire fonctionner son effectif contre Eupen ? Retour sur une adaptation qui pourrait s'avérer cruciale avant la finale de la Coupe.De la violence de Kingston, capitale de la Jamaïque, à la vie paisible de Charleroi, Shamar Nicholson retrace son parcours dans une interview passionnante.Après deux titres d'affilée et probablement encore un troisième, est-il temps pour Philippe Clement de se mettre en danger et de filer à l'étranger ? Analyse.Le maître à jouer d'Ostende, révélation de la saison, s'explique sur la révolution qui s'est produite à la Côte sous Alexander Blessin. Ou peut-on parler de résurrection?Cela fait maintenant vingt ans que le Limbourgeois écume les bancs du pays. Flash-back sur la carrière du sauveur de Saint-Trond, via 19 témoignages de ses ex'. Ça y est, la MLS reprend ! L'occasion pour l'ancien coach du Beerschot de découvrir son nouveau championnat avec D.C. United. Et l'occase pour nous de revenir sur les grands moments de la carrière de l'artiste argentin.Après dix ans de bons et loyaux services, Sergio Agüero s'apprête à prendre congé de Manchester City. Focus sur une décennie d'exploits à la a sauce sud-américaine. Alors, entre les deux septuples champions du monde, c'est qui le meilleur ? On a tenté un comparatif entre les deux pilotes, à l'aube d'une saison qui pourrait voir le Britannique ceindre une huitième couronne mondiale.Après des Jeux Olympiques loupés à Rio, la triathlète belge annonce ses objectifs pour Tokyo 2021. Des Olympiades qui ne pouvaient tomber à un meilleur moment pour elle. Explications.Il y a quelques semaines, nous vous proposions le courageux témoignage d'un ancien joueur victime d'abus sexuels de la part de son coach. Désormais, place à des solutions pour éviter les récidives.MAIS AUSSI : Hakim Ziyech, le transfert d'Erling Haaland, les actionnaires d'Anderlecht, Danijel Milicevic, Didier Lamkel Zé.