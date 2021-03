Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 31 mars, avec les grands défis de l'Union en D1A, une rencontre avec Tahith Chong et une interview de Koen Casteels.

LE DOSSIER : SPRINT FINAL EN PRO LEAGUE

À quelques encablures des play-offs, la composition de ces derniers n'a peut-être jamais été aussi indécise. En attendant de savoir qui sera où, focus sur ce qui se trame dans les 18 clubs de notre D1A.

L'ANALYSE : UNE PLACE QUI VAUT CHER POUR LES DIABLES

Numéro 1 mondiale depuis quelques années maintenant, la Belgique profite pleinement de ce statut. Rayonnement, revenus financiers, on vous explique tout dans notre numéro.

L'INTERVIEW : PHILIPPE BORMANS

Le CEO de l'Union Saint-Gilloise a donné rendez-vous à Sport/Foot Mag au Parc Duden pour évoquer les grands défis qui attendent le club bruxellois la saison prochaine.

LE PORTRAIT : MOHAMMED DAUDA

Peu utilisé à Anderlecht, le Ghanéen n'en perd pour autant pas la foi et garde l'espoir de faire son trou au Sporting. Retour sur un parcours semé d'embûches.

LE CARNET DE VOYAGE : TAHITH CHONG

Né à Curaçao, mais révélé en Angleterre et Manchester United, le Néerlandais se raconte à travers ses multiples voyages. N'oubliez pas votre passeport !

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE : LA SUPER LEAGUE

Dominée par un Anderlecht surpris en toute fin de phase classique, la Super League s'apprête à entamer ses play-offs. Entre succès télé et domination mauve, on fait le point.

L'ENTRETIEN : KOEN CASTEELS

En pleine bourre à Wolfsburg, le troisième gardien des Diables revient sur son nouveau statut en Allemagne, un pays où il semble être plus apprécié qu'en Belgique. À tort ou à raison ?

LA LÉGENDE : MARCO VAN BASTEN

L'ancien attaquant de l'Ajax et de l'AC Milan, triple vainqueur du Ballon d'Or, philosophe sur sa carrière, sur l'évolution du football et sur le rôle de coach.

LE FLASH-BACK : BILBAO ROI DE LA COPA

Alors que l'Athletic va disputer deux finales de Copa del Rey en quelques jours, retour vers le passé glorieux du club basque en Coupe d'Espagne.

LE SOUVENIR : LE RONDE 2020

La chute de Julian Alaphilippe, le sprint de costauds entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel, c'était ça, le Tour des Flandres 2020. Plongée dans la boîte à souvenirs.

L'OLYMPIEN : KOEN NAERT

Les JO de Tokyo, c'est déjà demain ! L'occasion de revenir avec Koen Naert, champion d'Europe du marathon, sur sa préparation méticuleuse.

LE DOCUMENT : RENCONTRE AVEC LE PAPE

À l'occasion de la fête de Pâques, sa Sainteté le Pape François nous parle des valeurs et des champions qui font le sport. Amen.

MAIS AUSSI : Romelu Lukaku, Carlos Aviña, Leander Dendoncker, Johan Walem, Théo Defourny, le Standard.

À quelques encablures des play-offs, la composition de ces derniers n'a peut-être jamais été aussi indécise. En attendant de savoir qui sera où, focus sur ce qui se trame dans les 18 clubs de notre D1A.Numéro 1 mondiale depuis quelques années maintenant, la Belgique profite pleinement de ce statut. Rayonnement, revenus financiers, on vous explique tout dans notre numéro.Le CEO de l'Union Saint-Gilloise a donné rendez-vous à Sport/Foot Mag au Parc Duden pour évoquer les grands défis qui attendent le club bruxellois la saison prochaine.Peu utilisé à Anderlecht, le Ghanéen n'en perd pour autant pas la foi et garde l'espoir de faire son trou au Sporting. Retour sur un parcours semé d'embûches.Né à Curaçao, mais révélé en Angleterre et Manchester United, le Néerlandais se raconte à travers ses multiples voyages. N'oubliez pas votre passeport !Dominée par un Anderlecht surpris en toute fin de phase classique, la Super League s'apprête à entamer ses play-offs. Entre succès télé et domination mauve, on fait le point.En pleine bourre à Wolfsburg, le troisième gardien des Diables revient sur son nouveau statut en Allemagne, un pays où il semble être plus apprécié qu'en Belgique. À tort ou à raison ?L'ancien attaquant de l'Ajax et de l'AC Milan, triple vainqueur du Ballon d'Or, philosophe sur sa carrière, sur l'évolution du football et sur le rôle de coach.Alors que l'Athletic va disputer deux finales de Copa del Rey en quelques jours, retour vers le passé glorieux du club basque en Coupe d'Espagne.La chute de Julian Alaphilippe, le sprint de costauds entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel, c'était ça, le Tour des Flandres 2020. Plongée dans la boîte à souvenirs.Les JO de Tokyo, c'est déjà demain ! L'occasion de revenir avec Koen Naert, champion d'Europe du marathon, sur sa préparation méticuleuse.À l'occasion de la fête de Pâques, sa Sainteté le Pape François nous parle des valeurs et des champions qui font le sport. Amen.MAIS AUSSI : Romelu Lukaku, Carlos Aviña, Leander Dendoncker, Johan Walem, Théo Defourny, le Standard.